Министерство на финансите ще предложи още 100 милиона евро нов дълг

Министерството на финансите ще предложи още 100 млн. евро нов държавен дълг на вътрешния пазар чрез аукцион за държавни ценни книжа. Облигациите са със срок от 10 години и годишен лихвен купон от 3,50%.
Това става ясно от съобщение на Българската народна банка за предстоящ аукцион на държавни ценни книжа, насрочен за 9 ноември.
От началото на годината дълговото финансиране е в размер на 6,5 млрд. евро. 1,75 млрд. евро са набрани от вътрешния пазар, останалите 4,75 млрд. евро - през международните капиталови пазари с емисии през юли и септември.
Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината съгласно бюджета, е 10,1 млрд. евро, като в него е включен и заем до 3,26 млрд. евро по европейския инструмент за отбрана SAFE.
Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро към края на годината или 30,1% от БВП, съобщава БНР.