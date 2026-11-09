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Министерство на финансите ще предложи още 100 милиона евро нов дълг

Александра Николаева

Редактор: Александра Николаева

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Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро към края на годината СНИМКА: pixabay
Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро към края на годината СНИМКА: pixabay

Министерството на финансите ще предложи още 100 млн. евро нов държавен дълг на вътрешния пазар чрез аукцион за държавни ценни книжа. Облигациите са със срок от 10 години и годишен лихвен купон от 3,50%.

 Това става ясно от съобщение на Българската народна банка за предстоящ аукцион на държавни ценни книжа, насрочен за 9 ноември.

От началото на годината дълговото финансиране е в размер на 6,5 млрд. евро. 1,75 млрд. евро са набрани от вътрешния пазар, останалите 4,75 млрд. евро - през международните капиталови пазари с емисии през юли и септември.

Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината съгласно бюджета, е 10,1 млрд. евро, като в него е включен и заем до 3,26 млрд. евро по европейския инструмент за отбрана SAFE.

Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро към края на годината или 30,1% от БВП, съобщава БНР.

Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро към края на годината СНИМКА: pixabay

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