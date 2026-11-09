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Променени от СЗО изисквания за щамовете бавели ваксините

Марияна Бойкова

Редактор: Марияна Бойкова

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Ваксини СНИМКА: Pixabay
Ваксини СНИМКА: Pixabay

Интересът към ваксините е голям и обявените от здравния министър Катя Ивкова 100 000 дози за свободна продажба, които щели да пристигнат, нямало  да стигнат. Фармацевти коментират, че в аптечната мрежа не се намират почти никакви бройки и вече има дълги списъци с чакащи, съобщава NOVA.

В същото време много българи продължават да пътуват до Гърция, за да се имунизират.

„Тази година ситуацията е много сложна. Получи се писмо от фирмата производител, че СЗО е променила изискванията към щамовете, които да бъдат включени във ваксината. Това е забавило производството", обясни Димитрия Стайкова, която е председател на управителния съвет на Фармацевтичната колегия в Пловдив.

Има и други логистични и ресурсни проблеми. Един от основните доставчици е съобщил, че ще бъде изпълнена само поръчката за националните противогрипни програми, под егидата на Министерството на здравеопазването.

„Другата фирма, основен производител на ваксини, уведомява, че ще има внос на такива ваксини в количество 70 000 броя, което е безкрайно недостаточно", обясни Стайкова.

Още доставки се очакват тази седмица.

Ваксини СНИМКА: Pixabay

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