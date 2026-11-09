Любомир Дацов: Нищо чудно през 2031 г. България отново да бъде в позиция на свръхдефицит

Спадът на дефицита е много малък. Нищо чудно някъде през 2031 г. България отново да бъде в позиция на свръхдефицит. Много съществен недостатък е този отказ от реформи".

Това каза пред БНР Любомир Дацов от Фискалния съвет, след като бюджетът за 2027 г. беше представен в УНСС.

"Цялата консолидация и усилие идват от временни разходни мерки, съсредоточени основно в 2027 г. След това няма нещо, което да има съществен приходен ефект, който да променя съотношението на картината. Може да се каже, че голямото усилие пак минава през намаление на капиталовите разходи. С текущите разходи във времето почти нищо не се случва, което е големият проблем, забелязан и от ЕК. Една част от дискусиите са били именно по това".

Все пак Дацов отчете, че се намираме в условия на процедура по свръхдефицит.

"Който и да управлява, трябва да го намали. Никой не е измислил нищо различно от това или да свива разходи, или да увеличава данъци. Който и да е управляващ, трябва да предприеме непопулярни мерки. Големият въпрос е как правиш това. Когато правиш структурни реформи, винаги след това ефектите от тях се връщат и компенсират.

В препоръките ни за бюджета за 2026 г., когато той се приемаше, изразихме нашата позиция, че по-бързата консолидация е много по-добра".

Прогнозираме, че ще започне охлаждане на икономиката през 2028 г. и е много важно каква стратегия ще бъде избрана, отбеляза още той в предаването "Преди всички".

В енергетиката има много въпросителни, посочи Дацов.

"От няколко години са проблемите с високите цени. Толкова много компенсационни пари се изсипаха, но никой значително не промени модела на функциониране на енергетиката. Държавата нищо не подарява. Тя изземва определени приходи от сектора и ги преразпределя към останалата част от бизнеса под формата на субсидии".

Ако продължаваме да не правим необходимите стъпки, ефективността на втория пенсионен стълб ще бъде силно намалена, предупреди той.

"При тази структура на демографията нищо друго не може да се направи. Един от големите проблеми е, че в него няма достатъчно натрупване".