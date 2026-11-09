Бившият шеф на "Уайъркард" Ян Марсалек до Орлин Русев: Успешно свалихме Курц

Бившият ръководител на компанията "Уайъркард" Ян Марсалек, който се издирва с международна заповед за арест заради измами и шпионаж в полза на Русия, е участвал в свалянето от власт на бившия австрийски федерален канцлер Себастиан Курц, съобщава информационна агенция АПА, цитирана от БТА.

„Успешно свалихме Курц", е написал Марсалек според медийни публикации две седмици след оставката на канцлера в съобщение до българина Орлин Русев, ръководител на шпионска група, осъден във Великобритания на по няколко години затвор.

В съобщение от октомври 2021 година Марсалек твърдял, че е участвал в изземването на мобилния телефон на близкия довереник на Курц и бивш високопоставен служител във финансовото министерство Томас Шмид. Той бил отговорен за управлението на „тайното финансиране на предизборната кампания" на Курц.

Мобилният телефон на Шмид е иззет още в края на 2019 година. Съобщенията, открити в него, стават повод за множество разследвания за корупция, свързани с политически назначения на държавни постове, както и за така наречената афера с платените публикации в медиите, което в крайна сметка доведе до оставката на Курц, пише АПА. Междувременно Шмид е ключов свидетел на Прокуратурата за икономически престъпления и корупция (ПЗИПК).

Съобщенията са от материали по разследване, които британската полиция е иззела в началото на 2023 година при ареста на шпионската мрежа, ръководена от Орлин Русев. За тях съобщиха в събота вечерта няколко медии от международната мрежа Axel Springer Global Reporters Network, сред които германският вестник „Билд" и британският „Телеграф". Все още обаче не е ясно дали Марсалек действително е имал отношение към изземването на телефона на Шмид и към оставката на Курц, съобщава АПА. В публикациите се признава, че в документите по разследването няма независими доказателства за това. Себастиан Курц

Британският експерт по сигурността Ед Арнолд от аналитичния център Кралски институт за обединени служби (Royal United Services Institute) е цитиран в „Телеграф" с предположението, че Марсалек може да е преувеличавал собствената си роля, за да си изгради име в средите на разузнавателните служби. Във връзка с оставката на Курц той е писал за мъж, който известно време работел „за нас", но впоследствие станал жертва на „лов на вещици" от страна на екипа на бившия канцлер. Австрийските разследващи органи ще трябва да изяснят дали под „нас" Марсалек е имал предвид „Уайъркард" или руска разузнавателна служба.

Томас Шмид категорично отрече контакт с Марсалек в късния осведомителен бюлетин на австрийската телевизия вчера. Главната редакторка на списание „Профил" Анна Талхамер също оцени достоверността на съобщенията на Марсалек като „не особено висока". Списанието разполага с тези съобщения и неколкократно е публикувало информация за тях. Талхамер определи поведението му като „преувеличено самохвалство и самореклама". Според нея Марсалек със сигурност не е разполагал с необходимото влияние, за да свали канцлера. Освен това обстоятелствата около оставката на Курц са сравнително добре изяснени.

Вестник „Фалтер" свърза момента на публикуване на съобщенията с факта, че разследването по аферата с платените медийни публикации срещу бившия канцлер е близо до приключване. Според информация от източници в Министерството на вътрешните работи е възможно чат съобщенията да са били предадени на медиите Шпрингер като част от съдебно дело.

И в други съдебни производства, започнали след изземването на телефона на Шмид, вече са правени опити бившият високопоставен държавен служител да бъде представен като ненадежден и съмнителен ключов свидетел. Въпреки това никъде в официалните документи не фигурира информация за контакт между Шмид и Марсалек.

Част от стотиците хиляди съобщения от британските материали по разследването, от които сега се цитират откъси, се намират и в австрийските институции. Русев се смята за ръководител на шпионската мрежа, действала от Лондон, която Марсалек вероятно е използвал при операциите си в полза на руското разузнаване. Твърди се, че чрез тази мрежа в Австрия са били шпионирани и разследващи журналисти, както и други критици на Кремъл.

Русев е играл и важна роля в процеса за шпионаж срещу бившия главен инспектор на вече закритата Федерална служба за защита на конституцията и борба с тероризма Егисто От, който беше осъден на 49 месеца затвор за злоупотреба със служебно положение и шпионаж в полза на Русия по поръчение на Марсалек. Присъдата все още не е влязла окончателно в сила, припомня АПА.

В отговор на запитване на АПА Министерството на вътрешните работи съобщи, че на австрийските органи за сигурност са били предадени доклади от Великобритания и те са включени в разследването по случая От/Марсалек. И Федералната криминална служба отказа да коментира публикациите на медиите „Шпрингер" поради продължаващото разследване. ПЗИКП също не е пожелала да коментира публикациите на медиите „Шпрингер" в отговор на запитване на АПА.