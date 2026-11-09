Петролът поевтинява, след като Тръмп изключи нови удари срещу Иран

Цените на петрола се понижават в понеделник, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е изключително малко вероятно да разпореди нови удари срещу Иран, докато преговорите за прекратяване на конфликта напредват. Новите атаки срещу кораби в района на Ормузкия пролив обаче продължават да пораждат опасения за доставките, предаде Ройтерс и БТА.

Към 9:30 ч. българско време сортът Брент поевтинява с 1,27 на сто до 96,94 долара за барел, а американският лек суров петрол отстъпва с 0,87 на сто до 90,04 долара за барел. Миналата седмица Брент загуби 16 на сто, най-големия си седмичен спад от април 2020 г. насам.

„Пазарът изглежда вече е отразил в цените сравнително оптимистичен сценарий за деескалация, въпреки че Вашингтон и Техеран все още не са постигнали всеобхватно споразумение“, заяви Суганда Сачдева, основател на базираната в Ню Делхи анализаторска компания „Ес Ес Уелтстрийт“ (SS WealthStreet).

Според нея без дипломатически пробив и трайно нормализиране на корабоплаването през Ормузкия пролив цените ще продължат да отразяват геополитическия риск. Тя очаква в краткосрочен план Брент да намери подкрепа около 93 долара за барел.

Тръмп даде сигнал за сдържаност в неделя, въпреки че и Вашингтон, и Техеран съобщиха за атаки срещу кораби в пролива или близо до него. Президентът по-рано намекна, че САЩ могат да подновят ударите си след междинните избори миналата седмица, но засега няма признаци за мащабна американска операция. Иран предупреди, че ще отвърне с удари по американски и израелски цели.

Тим Уотърър, главен анализатор в „Кей Си Ем Трейд“ (KCM Trade), определи тона на Тръмп като по-умерен. По думите му пазарът още изчаква да види дали резултатите от изборите са довели до трайна промяна в подхода на президента към конфликта.

Междувременно „Джей Пи Морган“ (JPMorgan) посочи в доклад от петък, че световното предлагане на петрол отново надхвърля потреблението. Банката отдава това на възстановяването на доставките от Близкия изток, нарастващия добив в други страни и слабото търсене. Според оценките ѝ излишъкът се е увеличил от 1,1 млн. барела дневно през септември до 1,4 млн. барела дневно през октомври.

Междувременно подкрепяните от Иран хуси поеха отговорност за нападението в неделя срещу офис сграда на „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) в Рияд. При атаката бяха изпочупени прозорци, но няма съобщения за пострадали.