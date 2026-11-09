Никой не иска руския ролс-ройс

Руският производител на автомобили Aurus драстично намали цената на луксозния си седан Senat - от 50 милиона рубли (около 550 000 евро) на 40 милиона рубли (около 440 000 евро).

Проектът Aurus е стартиран през 2013 г. от института NAMI, в партньорство с компанията Sollers, под името "Кортеж". За неговото разработване са отпуснати 12,4 милиарда рубли (около 136,4 милиона евро).

Въпреки че лимузината Senat беше представена премиерно на встъпването в длъжност на Владимир Путин на 7 май 2018 г., серийното производство започна едва през май 2021 г. в град Елабуга, с обявен производствен капацитет от 5000 коли годишно.

Въпреки че е рекламиран като произведен в страната автомобил, за сглобяването се разчита до голяма степен на части от Южна Корея, Китай, Индия, Турция и ЕС поне до 2023 г. Внасяни са различни части и системи, от компоненти на каросерията и сензори до заваръчно оборудване.

Високата начална цена е задушила търсенето на пазара. На практика не е имало търговски интерес към този автомобил, когато цената му е била 50 милиона рубли (около 550 000 евро).

През 2025 г. в завода в Елабуга са сглобени по-малко от 150 руски ролс-ройса, докато в завода в Московска област са произведени около 100 бройки. Огромните производствени разходи са обезсмислили икономическата жизнеспособност на проекта и източници предупреждават, че заводът в Елабуга може да бъде затворен до края на тази година.

При тези обстоятелства на работници от Татарстан беше предложено преместване в Санкт Петербург, където е планирано производството на бизнес модела Aurus 900, на мястото на бившия завод на Toyota в Шушари. От 2023 г. това съоръжение е собственост на Института НАМИ.

Новият автомобил е базиран на китайския модел Hongqi H9 и ще струва "само" 12 милиона рубли (около 132 000 евро).

Заводът на НАМИ в Москва ще продължи производството по държавни поръчки, включително превозни средства за т. нар. "Гараж със специално предназначение", държавни институции и случайни клиенти.