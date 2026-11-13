Dacia обмисля да пусне индийския Renault Bridger в Европа

Dacia обмисля възможността да пусне модела Renault в Европа в електрическата версия. Ходът е част от усилията на румънската марка за намаляване на емисиите на CO2, според Autocar.

Моделът Bridger, представен по-рано тази година като готов за производство концептуален автомобил, е малък SUV. В офертата на френския производител в Индия този модел ще бъде позициониран под малко по-големия Renault Duster.

Стартирането му е планирано за следващата година. Bridger първоначално не е бил планиран за европейския пазар. На Стария континент той би се конкурирал с модели с подобна концепция, като Citroen e-C3 и Fiat Grande Panda Electric.

Електрификацията и намаляването на емисиите на CO2 са основните приоритети за Dacia, тъй като тази румънска компания, поради ограниченото предлагане на електрически превозни средства, в момента изостава от други марки в рамките на Renault Group по отношение на емисиите на вредни газове.

Dacia обяви, че планира да пусне четири електрически модела до 2030 г., но не уточни за кои превозни средства става въпрос.

Според списание Autocar става въпрос за моделите Spring (който вече беше показан), Sandero EV, Sandero Stepway EV и още един, четвърти модел. Последното място беше предназначено за електрическата версия на новия кросоувър Striker, но плановете за него, според източници, са отменени, а като възможен заместител се споменава версията на модела Bridger, която би се произвеждала в Европа.

В реч на автомобилното изложение в Париж миналия месец, главният изпълнителен директор на Renault Group Франсоа Прово заяви, че Bridger е „направен за Индия, но един ден може да се появи и на нашите пазари".