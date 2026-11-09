КЗК глоби "Кауфланд" със 75 млн. евро

Комисията за защита на конкуренцията налага имуществени санкции на „Кауфланд България ЕООД енд КО" в общ размер на 75 653 706 евро за установени нелоялни търговски практики спрямо български производители на хранителни продукти. Това съобщиха от пресцентъра на Комисията за защита на конкуренцията.

Решението на антимонополния регулатор е в резултат от последователното усилено проучване на пазара на храни. То започна още преди година и половина през юни 2025 г. със секторния анализ на пазара на храни от първа необходимост. Секторният анализ обхвана цялата верига на доставки - от производителя до търговеца на дребно.

През декември 2025 г. КЗК представи публично междинния доклад от секторното проучване. Комисията констатира сериозни структурни проблеми на пазара на храни. Една от основните констатации е свързана със силните позиции на големите търговски вериги и нарастващата зависимост на производителите при реализацията на продукцията им. Въз основа на тази констатация КЗК задълбочи проучването по отношение на ценовата политика, отстъпките, надценките и договорните условия между веригите и техните доставчици. Паралелно с това Комисията призова сектора към саморегулация и стимулиране на диалога между големите търговци и производителите за отстраняване на констатираните дисбаланси. В същото време КЗК предупреди, че при липсата на видима промяна в политиката на търговските вериги към българските производители ще се самосезира и в рамките на своите правомощия ще образува производства по Глава 7б от Закона за защита на конкуренция („Нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти").

Задълбоченото проучване на търговските отношения между участниците на пазара на доставка на селскостопански и хранителни продукти и непрекъснатия мониторинг на пазара в следващите месеци след декември 2025 г. показа единствено опити за заобикаляне на забраните и прилагане на нови форми на нелоялни търговски практики. Именно поради това през месец май 2026 г. КЗК се самосезира и образува две отделни производства срещу „Кауфланд България ЕООД енд КО" КД и срещу „Максима България" ЕООД, която управлява веригата „Т Маркет", за които публично съобщи. Производствата са образувани по Глава 7б от ЗЗК, която изцяло въвежда в националното законодателство европейската директива за нелоялните търговски практики. В този смисъл Комисията прилага европейското законодателство в тази област.

В хода на проучването по преписката срещу „Кауфланд" в рамките на повече от пет месеца КЗК изиска голям обем информация от търговската верига и от нейни доставчици и събра доказателства. На базата на внимателен анализ на всички събрани доказателства Комисията установява, че в отношенията с конкретни производители през 2026 г. „Кауфланд" е извършило три нарушения на забраната за нелоялни търговски практики.

Първото нарушение се състои в това, че „Кауфланд" изисква от доставчиците намаление на доставните цени на техните продукти, като се възползва от по-силната си позиция и договарянето е преимуществено в полза на собствените му търговски интереси в ущърб на доставчиците. Размерът на наложената санкция е 21 899 757 евро, които се равняват на 1,58 % от общия оборот на веригата за 2025 г.

Второто нарушение се състои в това, че Кауфланд недобросъвестно приспада от доставните цени възнаграждения за предоставяни от веригата услуги на доставчици. Размерът на наложената санкция е 31 854 192 евро - 2,2% от общия оборот на веригата за м.г.

Третото нарушение се изразява в създаването от страна на Кауфланд на необосновани прегради пред доставчиците при договарянето на поискано от тях увеличение на доставните цени, като недобросъвестно се удължава и забавя преговорния процес. Размерът на наложената санкция е 21 899 757 евро - 1,58 % от общия оборот за 2025 г.

При определяне на имуществените санкции за всяко едно от нарушенията са взети предвид неговите тежест и продължителност и съответните неблагоприятни последици за конкретните доставчици съобразно изискванията на Методиката за определяне на санкциите и глобите, налагани по ЗЗК.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София-област в 14-дневен срок. Комисията постанови незабавно прекратяване на нарушенията. За всеки ден на неизпълнение на постановеното незабавно прекратяване законът предвижда имуществена санкция в размер до 5% от среднодневния общ оборот на предприятието за предходната финансова година.

Пълният текст на решението е публикуван на интернет страницата на КЗК тук.