"Кауфланд": Преразглеждаме плановете си за инвестиции в България, в целия ЕС такива глоби са 41,9 млн. евро за 754 случая

Kaufland България отхвърля изцяло повдигнатите обвинения и наложената от КЗК санкция от 76 млн. евро. Компанията спазва стриктно приложимите национални и европейски разпоредби и ще защити правата си с всички законови средства пред компетентните български и европейски институции. Това се казва в становище на търговската верига, разпространено преди малко. То е във връзка с оповестената по-рано днес глоба от Комисията за защита на конкуренцията за нарушения на антимонополното законодателство.

"Размерът на въпросната глоба е лишен от всякакво обективно основание и е напълно несъразмерен спрямо европейската практика. Според официалните данни на Европейската комисия общата сума на всички наложени глоби в целия ЕС в областта на нелоялните търговски практики за периода 2022-2024 г. възлиза на 41,9 милиона евро при 754 случая. Единична санкция от такъв мащаб напълно пренебрегва утвърдените европейски стандарти за пропорционалност", пишат също от "Кауфланд България".

При тези обстоятелства ще бъдем принудени да преразгледаме изцяло бъдещите си инвестиции в страната, сред които планирани 200 милиона евро само през следващите три години. Освен това Kaufland ще препоръча и на своята компания майка - Schwarz Group, да подложи за преразглеждане инвестиционните си планове в България на фона на тази ситуация.

Kaufland България отдава огромно значение на принципите на правовата държава. Като дългогодишен партньор със създадена добавена стойност от близо 14 милиарда евро от навлизането си на пазара, компанията, със своите над 8500 служители, продължава безрезервно да осигурява достъпно качество за клиентите, както и да поддържа надеждни партньорства с местните производители.