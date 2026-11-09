ЕС може да наложи ограничение от 15-литров резервоар за гориво за рlug-in хибридите!

В Европейския парламент се завърна едно старо предложение на екологичната организация Transport & Environment (T&E). То беше внесено преди около година и призоваваше за максимален капацитет на резервоара за гориво от 15 литра за автомобили с рlug-in хибридна система.

Целта на това беше в крайна сметка да се принудят шофьорите на автомобили, оборудвани с такава технология, често да зареждат батерията.

Много шофьори избягват зареждането на батерията на своя плъгин хибриден автомобил и просто го зареждат само с гориво.

Това води както до повишен разход, тъй като PHEV тежи повече от съответната версия на модела без специфичното хибридно устройство, така и до увеличени емисии на въглероден диоксид.

Предложението на представителите на Министерството на транспорта и околната среда към Европейския съюз за ограничаване на капацитета на резервоара за гориво на рlug-in хибридите до 15 литра предизвика безпокойство сред автомобилните производители и техните доставчици относно това какво ще се случи.

Според анализ на данни от Европейската агенция по околна среда, новите PHEV хибриди са показали приблизително шест пъти по-големи емисии на въглероден диоксид в реална употреба в сравнение със средния стандарт, който компаниите обявяват за тях.

Действителното им намаление на емисиите на CO2 в сравнение с конвенционалните бензинови и дизелови автомобили е било ограничено до 14%, докато лабораторните измервания са прогнозирали намаление от 83%.

Средният капацитет на резервоара за гориво на PHEV модел е около 51 литра. Средният му стандартизиран пробег само на бензин е около 730 километра спорде стандарта WLTP.

Организацията предлага четири технически критерия за предоставяне на стимули за закупуване на модел с Plug-in хибриден двигател.

Електромоторът на системата трябва да има поне три пъти по-голяма мощност от този на топлинния двигател, чисто електрическият ѝ пробег трябва да се увеличи до поне 200 километра до 2030 г. (с цел до 300 километра за някои модели), батерията на системата трябва да може да се зарежда бързо с постоянен ток с мощност над 100 kW и зареждаемите хибриди да бъдат с резервоар с обем до 15 литра.

Хората от T&E изчисляват, че с този специфичен капацитет на резервоара, пробегът с двигателя с вътрешно горене би бил ограничен до приблизително 220 километра, с разход от 6,7 литра/100 км, което ще принуди водача да зарежда батерията по-често.