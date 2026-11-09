ЕС може да наложи ограничение от 15-литров резервоар за гориво за рlug-in хибридите!

В Европейския парламент се завърна едно старо предложение на екологичната организация Transport & Environment (T&E). То беше внесено преди около година и призоваваше за максимален капацитет на резервоара за гориво от 15 литра за автомобили с рlug-in хибридна система.
Целта на това беше в крайна сметка да се принудят шофьорите на автомобили, оборудвани с такава технология, често да зареждат батерията.
Много шофьори избягват зареждането на батерията на своя плъгин хибриден автомобил и просто го зареждат само с гориво.
Това води както до повишен разход, тъй като PHEV тежи повече от съответната версия на модела без специфичното хибридно устройство, така и до увеличени емисии на въглероден диоксид.
Предложението на представителите на Министерството на транспорта и околната среда към Европейския съюз за ограничаване на капацитета на резервоара за гориво на рlug-in хибридите до 15 литра предизвика безпокойство сред автомобилните производители и техните доставчици относно това какво ще се случи.
Според анализ на данни от Европейската агенция по околна среда, новите PHEV хибриди са показали приблизително шест пъти по-големи емисии на въглероден диоксид в реална употреба в сравнение със средния стандарт, който компаниите обявяват за тях.
Действителното им намаление на емисиите на CO2 в сравнение с конвенционалните бензинови и дизелови автомобили е било ограничено до 14%, докато лабораторните измервания са прогнозирали намаление от 83%.
Средният капацитет на резервоара за гориво на PHEV модел е около 51 литра. Средният му стандартизиран пробег само на бензин е около 730 километра спорде стандарта WLTP.
Организацията предлага четири технически критерия за предоставяне на стимули за закупуване на модел с Plug-in хибриден двигател.
Електромоторът на системата трябва да има поне три пъти по-голяма мощност от този на топлинния двигател, чисто електрическият ѝ пробег трябва да се увеличи до поне 200 километра до 2030 г. (с цел до 300 километра за някои модели), батерията на системата трябва да може да се зарежда бързо с постоянен ток с мощност над 100 kW и зареждаемите хибриди да бъдат с резервоар с обем до 15 литра.
Хората от T&E изчисляват, че с този специфичен капацитет на резервоара, пробегът с двигателя с вътрешно горене би бил ограничен до приблизително 220 километра, с разход от 6,7 литра/100 км, което ще принуди водача да зарежда батерията по-често.