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В Норвегия ще пръскат сол за размразяване с дюзи от мантинелите

Георги Луканов

Георги Луканов

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Снегорин
Снегорин

Норвегия изпробва необичайно решение срещу заледяването на пътищата, което може изцяло да промени начина на зимната поддръжка.

Вместо традиционните камиони, които разпръскват химикали и сол по асфалта, новата система използва предпазната мантинела като стационарна инсталация за обработка на пътя.

В конструкцията на мантинелите са вградени специални тръби и дюзи, които имат за цел да разпръскват солен разтвор директно върху пътната настилка.

Голямото предимство на технологията е възможността за превантивна реакция, тъй като обработката може да се извършва автоматично броени минути преди настъпването на условия за образуване на лед.

Този метод не само оптимизира разхода на материали, но и намалява необходимостта от тежка техника по пътищата по време на виелици.

Снегорин

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