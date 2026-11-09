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Край на една ера: Audi спря производството на флагмана A8 след 32 години

Георги Луканов

Георги Луканов

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Audi A8 е най-предпочитаната лимузина при измамите с намаляване на километрите. Снимка: Audi
Audi A8 е най-предпочитаната лимузина при измамите с намаляване на километрите. Снимка: Audi

Audi официално затвори една от най-значимите страници в модерната си история. Луксозният седан Audi A8, който в продължение на три десетилетия беше технологичен флагман на марката, вече няма да се сглобява в завода в Некарсулм.

Последният екземпляр от модела е слязъл от поточната линия в края на октомври, с което се слага край на жизнения цикъл на автомобила на това място, започнал с дебюта му през далечната 1994 година. 

Решението бележи сериозна трансформация за предприятието в Некарсулм. През последните 32 години заводът беше синоним на иновациите около Audi A8 - от първото пускане на изцяло алуминиевото шаси (Audi Space Frame) в първото поколение до дигиталните технологии в настоящата генерация. 

Капацитетът на фабриката ще бъде пренасочен към по-масовите модели - седанът Audi A5 и A5 Avant, заедно с техните спортни модификации S и RS.

От Audi вече потвърдиха, че се работи по наследник на луксозната лимузина, който се очаква да дебютира в края на десетилетието. До неговата поява ролята на временен флагман в гамата на марката ще бъде поета от предстоящия голям кросоувър Q9. 

Audi A8 е най-предпочитаната лимузина при измамите с намаляване на километрите. Снимка: Audi

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