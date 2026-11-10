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Шеф в Mercedes прогнозира, че 70% от китайските марки ще изчезнат до няколко години

Георги Луканов

Георги Луканов

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Плъгин хибридът Dolphin G DM-i. Снимка: BYD
Плъгин хибридът Dolphin G DM-i. Снимка: BYD

Дирк Аделман, главен изпълнителен директор на Mercedes-Benz в Швейцария, смята, че много от новите китайски марки скоро ще изчезнат. В обширно интервю за швейцарския вестник Sonntags Blick той изчислява, че около 70 процента от китайските автомобилни марки, които в момента се опитват да проникнат на европейските пазари, ще изчезнат в рамките на три до четири години.

Шефът на Mercedes е загрижен за потенциалните последици за купувачите. На тези, които купуват нов китайски автомобил, може да бъде обещано дългосрочно обслужване и гаранции. Но кой ще поеме отговорност, ако марката изчезне от пазара, пита Аделман.

Аделман има богат опит в китайската автомобилна индустрия. Той е работил седем години в Smart, която оперира като съвместно предприятие между Mercedes и китайската Geely. От март е изпълнителен директор на Mercedes в Швейцария. Той описва конкуренцията в Китай като брутална борба за оцеляване. В същото време очаква, че няколко големи китайски производители все пак ще оцелеят и ще станат дългосрочни конкуренти на европейските автомобилни гиганти. Това са производители като BYD, Geely, Chery, MG и Great Wall.

Плъгин хибридът Dolphin G DM-i. Снимка: BYD

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