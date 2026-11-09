Разнообразното и балансираното хранене започва с ежедневния избор на продукти, а плодовете и зеленчуците имат важно място в него. За голяма част от потребителите обаче е важно този избор да бъде съобразен и с бюджета. С новата си кампания „Трайно ниски цени“ Lidl предлага пет вида плодове и зеленчуци на намалени цени, които ще останат непроменени повече от три месеца. Тя е в допълнение на всички актуални седмични акции на плодове и зеленчуци, както и на регулярните промоции и купони за намаление на плодове и зеленчуци в мобилното приложение Lidl Plus.

В новата акция на веригата са подбрани продукти, които са основни за седмичното меню на почти всяко домакинство, консумират се ежедневно или поне няколко пъти в седмицата, а плодовете са типични за есенно-зимния сезон.

От 9 ноември 2026 г. до 14 февруари 2027 г. намалението важи за следните продукти:

Български четкани картофи в опаковка (~5 кг/опаковка) - 0,55 €/кг (-21%);

Български моркови в опаковка (~3 кг) - 0,79 €/кг (-11%);

Български червени ябълки в опаковка (~3 кг) - 0,99 €/кг (-20%);

Портокали за сок (4 кг/опаковка) - 4,29 € (-21%);

Мандарини (2 кг/опаковка) - 2,79 € (-15%).

Картофите и морковите намират място в разнообразни домашно приготвени ястия - от традиционни супи и яхнии до зеленчукови гарнитури и основни ястия. Ябълките, портокалите и мандарините могат да допълнят закуската или да бъдат междинно хранене. Включването на подобни продукти в ежедневното меню е една от лесните стъпки към по-разнообразно и балансирано хранене с повече растителни храни.

Още сезонни предложения за разнообразно меню

Към петте продукта с трайно намалени цени Lidl добавя и седмични предложения от актуалната брошура:

Българска тиква, сорт Матилда (цена за кг) - 0,35 € с Lidl Plus (-64%)

Райска ябълка (цена за брой) - 0,49 € (-50%)

Печурки (500 г/опаковка) - 1,89 € (-22%)

Салата Айсберг (цена за брой) - 1,19 € (-27%)

Боровинки (125 г/опаковка) - 1,69 € (-24%)

От четвъртък, 12 ноември:

Българско зеле (цена за кг) - 0,29 € (-67%)

Българска салата микс (200 г/опаковка) - 1,39 € (-21%)

Нар (цена за брой) - 0,59 € (-60%)

Авокадо (700 г/опаковка) - 1,99 € (-38%)

Черни чери домати (250 г/опаковка) - 1,29 € с Lidl Plus (-29%)

Гъби Портобело (400 г/опаковка) - 2,29 € (-25%)

Още една причина да изберем плодовете и зеленчуците

До 15 ноември при покупка на свежи плодове и/или зеленчуци за поне 5 евро в рамките на един касов бон, клиентите могат да закупят детската книга „На гости на планетата Храна“ с 50% отстъпка с Lidl Plus - за 5,50 евро вместо за 11 евро. За целта е необходимо само да активират съответния купон в приложението.

Създадена съвместно от Lidl, издателство „Мармот“ и експерти от Медицински университет - Варна и Националната асоциация по практическа диететика и интегративна медицина, книгата помага на децата да опознаят света на храната по интересен и достъпен начин. Чрез приключенията на космическите пътешественици Пип, Чип и Зипи малките читатели научават повече за различните храни, човешкото тяло и природата, като откриват и защо разнообразието е важно за храненето. Изданието включва и рецепти, които семействата могат да приготвят заедно, насърчавайки интереса на децата към добрата храна и по-осъзнатия избор на продукти.

Достъпна цена и контрол на качеството

Освен достъпната цена, при избора на плодове и зеленчуци важно значение има и качеството. Затова Lidl прилага система за контрол на предлаганите плодове и зеленчуци, която включва изисквания към доставчиците и лабораторни изследвания.

Анализите се извършват в специализирани акредитирани лаборатории в различни европейски държави и включват проверки за над 800 пестицидни остатъка. Компанията ограничава употребата на повече от 300 нежелани вещества и прилага вътрешни стандарти, с които цели три пъти по-ниски нива на пестицидни остатъци спрямо нормативните изисквания на Европейския съюз.

При подбора на доставчици Lidl поставя изисквания за спазване на добри земеделски практики, включително сертификация по международния стандарт GLOBALG.A.P. и допълнителния модул GRASP, насочен към оценка на трудовите и социалните условия в стопанствата.