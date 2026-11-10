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Камера следи денонощно за пожари в община Чавдар

Проектът е реализиран с дарение по програмата „Българските добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН

Камера с 360-градусов обзор следи денонощно за дим и температурни аномалии в горите край село Чавдар. Новата система за ранно откриване и известяване при пожари е първата от този тип в Средногорието. Тя е изградена по инициатива на общината с дарения от „Геотехмин”, „Елаците-Мед”, „Геотрейдинг” и „Геострой” по благотворителната програма „Българските добродетели“.

С проекта Група ГЕОТЕХМИН подпомага превенцията на горските пожари в Софийска област. Системата наблюдава обширни горски територии в Средна гора и

позволява огънят да бъде установен още в началото,

за да могат екипите да реагират по-бързои да не позволят разрастване.

„Сигурността на хората и опазването на природата са отговорност, която изисква навременни решения и добро партньорство между местната власт, бизнеса и местната общност“, коментира изпълнителният директор на „Геотехмин” ООД Доминик Хамерс.

Съоръжението включва наблюдателна кула в района на хижа „Сакарджа“ и команден център в сградата на общината. Информацията от камерата постъпва в реално време при оперативния дежурен в кметството.

„Камерата работи едновременно в два режима – визуален и термален. Това позволява да се установи не само наличието на дим, но и температурни аномалии, които могат да сигнализират за опасност“, обяснява Сава Николов от фирма „Синвекса“, доставчик на оборудването.

6 соларни панела осигуряват зелен ток за работата на противопожарната система

Камерата работи с AI и се самообучава,

т.е. запомня обекти, които са силно нагрети от слънцето, и не индикира проблем.

Шест соларни панела осигуряват електрозахранването със зелен ток, а пет батерии го съхраняват за дните без достатъчно слънце. Така системата работи автономно и поддържа непрекъснато наблюдение.

На територията на община Чавдар годишно възникват средно между 10 и 12 пожара, посочи главен инспектор инж. Ненко Миков от РСПБЗН – Пирдоп. По думите му ранното откриване е изключително важно за пожарните служби, защото дава възможност за своевременно подаване на сигнал и

по-бърза реакция на екипите

„Най-важната дейност е превенцията. Надявам се новата система да ни помогне в борбата с пожарите. Благодаря на дружествата „Геотехмин”, „Елаците-Мед”, „Геотрейдинг” и „Геострой” и специално на проф. дтн инж. Цоло Вутов за оказаната подкрепа и реализирането на този проект“, заяви Григор Даулов, кмет на Чавдар, при откриването.

На събитието присъстваха председателят на Общинския съвет Мария Томева, секретарят на общината Павлина Павлова и генералният директор на „Елаците-Мед” АД инж. Стоил Димитров.

През 2025 г. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е отчела 269 пожара с материални загуби в отрасъл „Горско стопанство“ в страната — данни, които показват значението на ранното откриване и навременната намеса.

Даряването на новата пожароизвестителна система е част от последователната подкрепа на Група ГЕОТЕХМИН за общините в Софийска област, в които дружествата ѝ развиват дейност. Чрез „Българските добродетели“ компаниите подпомагат проекти в образованието, здравеопазването, опазването на историческата памет, откриването на таланти, подобряването на инфраструктурата и повишаването качеството на живот.