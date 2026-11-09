Румънците и догодина ще са на плажовете по Северното Черноморие

Различен беше летният туристически сезон по Северното Черноморие, каза председателят на Регионалната асоциация на хотелиерите и ресторантьорите Димитър Димитров.

„В района на Крапец и Дуранкулак имаше по-малко туристи. В курорта „Албена" и Кранево отчитат известен ръст на туристите. За Балчик и Каварна оценките за сезона не са еднозначни", добави той. Предстои събиране на членовете на организацията за анализ на сезона и от туристическия бранш готвят анализи. „Туристите бяха по-малко, едва успяхме да покрием разходите", казват от бранша и признават, че глътка въздух им е дало реалното приравняване на цените на лев към евро у нас.

„В Крапец и Дуранкулак нямаме отчет на караваните. Но местните бизнесмени отчитат по-малко приходи, особено в заведения за хранене. Едва ли не румънците са дошли с щайгите с продукти, добавят те", казва още Димитров.

В туристическия бранш в Добричко още не правят прогнози за следващия летен сезон. „Ранните записвания вървят, но по-конкретна информация на този етап няма", добавя Димитров.

„Румънците са категорични, че и следващата година ще бъдат на почивка по Северно черноморие. Проблемът е, че се ориентират повече към уикенд почивки, по-малко са намеренията за 7- и 10-дневни почивки", казва още Димитров, който е правил срещи със сродни организации в окръг Констанца, Румъния.