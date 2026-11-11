Скъп и крехък: iPhone Duo може да се счупи и след часове употреба

Първият сгъваем телефон на Apple харесван от феновете на марката, но не и от масовия потребител

iPhone Duo е един от най-рисковите продукти на Apple през последните години. Първото поколение на модела носи редица несъвършенства, които вероятно ще бъдат оценени като интересни предизвикателства от технологичните ентусиасти и феновете на марката, но и могат да разочароват по-широката аудитория.

Моделът разполага с 5,4-инчов външен дисплей и 7,6-инчов вътрешен екран. Издръжливостта обаче е един от основните въпроси пред потенциалните купувачи, особено предвид високата му цена от 2000 долара. Собственици на новия сгъваем телефон съобщават за пукнатини и повреди по вътрешния дисплей. Първите сигнали за дефекти се появиха в социалните мрежи, след като в края на октомври моделът беше пуснат в продажба в световен мащаб. Потребител в Австралия твърди, че дисплеят на неговия iPhone Duo се е повредил само 6 часа след покупката. При разгъване на телефона се чуло

пукане в областта

на пантата,

след което екранът се повредил точно по линията на сгъване. Подобни случаи има и в други държави, но засега няма достатъчно доказателства, че става въпрос за масов производствен дефект. От Apple заявиха, че знаят за проблема, и увериха, че клиентите с подобни неизправности могат да получат замяна. От социалните мрежи се разбра и за друг дефект - на някои модели върху екрана се появяват ярки хоризонтални линии, които не изчезват.

Според анализатори все още е твърде рано да се определи мащабът на проблема. Подобни дефекти не са необичайни при представянето на изцяло нови продукти.

По отношение на производителността iPhone Duo не предлага особени изненади, тъй като използва същия процесор A20 Pro, който е интегриран и в iPhone 18 Pro. Това го превръща в един от най-бързите смартфони със сгъваем дисплей на пазара. Загряването обаче е проблем при новия модел. При продължително заснемане на видео, игри или използване на приложения, изискващи повече ресурси, корпусът се нагрява и се усеща. Това не води до сериозни проблеми, но може да окаже известно влияние върху производителността.

Животът на батерията, която има две отделни клетки с капацитет съответно 2962 mAh и 1921 mAh, пък зависи в голяма степен от начина, по който боравите с устройството. При активно използване на вътрешния дисплей, особено за игри и обработка на видео,

батерията

може да се

изтощи още

в средата

на деня

Ако смартфонът се използва предимно в сгънато състояние, зарядът ще изкара спокойно през целия ден.

Въпреки високата си цена iPhone Duo не разполага с най-добрите камери на Apple. Липсва телефото обектив, а основната и ултраширокоъгълната камера предлагат добро, но не впечатляващо качество. Ограничени са и софтуерните възможности за снимане в сравнение с моделите Pro. Вътрешната селфи камера, разположена под дисплея, също разочарова с ниската си резолюция и незадоволителното качество. За сметка на това сгъваемият дизайн предлага интересни функции, като възможност за селфита с основната камера, използване на външния дисплей като визьор и автоматично заснемане чрез Smart Take.

Друга съществена промяна в новото устройство е премахването на Face ID и замяната му със сензор за пръстови отпечатъци Touch ID, вграден в страничния бутон за включване. Решението е свързано с дизайна на джаджата, но не е особено удобно, тъй като затруднява използването му при отключване и потвърждаване на покупки.

Големият вътрешен дисплей на iPhone Duo дава доста нови възможности за използване на приложения, но пълният му потенциал зависи от тяхната оптимизация. Част от разработчиците вече са адаптирали софтуера си, предлагайки по-функционален интерфейс,

разделен екран и по-удобна

работа с няколко задачи

едновременно

Много популярни приложения обаче все още не са съобразени със сгъваемия формат, което води до непълно визуализиране, черни полета и неудобно управление. Така дори услуги като Gmail, TikTok и Google Maps не успяват да използват пълноценно целия дисплей.

Трябва да се отбележи, че iPhone Duo не е смартфон за всеки. Но със сигурност е от смарт устройствата, които които проправят път към нова категория продукти. И въпреки забележките концепцията зад него е достатъчно убедителна, за да подскаже накъде може да се развие технологията. Подобна беше ситуацията и с първия MacBook Air, който не впечатли масовия пазар при появата си, но на по-късен етап се превърна във фактор за цялата индустрия.