Потвърдено: Владимир Малинов е подал оставка от газов хъб "Балкан"

Бившият дългогодишен шеф на „Булгартрансгаз" Владимир Малинов е подал оставка и като председател на борда на директорите на държавната борса „Газов хъб „Балкан", която е дъщерно дружество на газовия оператор. Информацията беше потвърдена от Министерството на енергетиката. Той беше освободен като изпълнителен директор на преносната газова компания в края на юли, но остана в съвета на директорите на борсата.

Малинов оглави газовия оператор „Булгартрансгаз" през март 2018 г. след смъртта на дотогавашния изпълнителен директор Георги Гегов. На 12 април 2024 г. беше освободен от Управителния съвет, за да стане служебен енергиен министър в кабинета на Димитър Главчев. Неговия пост в газовия оператор пое шефът на газовата борса Кирил Равначки.

След изтичането на мандата му като служебен министър Малинов се върна на поста си в „Булгартрансгаз" през януари 2025 г., а Равначки в "Газов хъб "Балкан".

През 10-годишното управление от Малинов на газовия оператор се случиха най-големите инвестиции на дружеството – бяха обновени компресорните станции, построен беше скоростно „Балкански поток", който е продължение на „Турски поток" на българска територия, днес той е обект на дискусии. Започна разширението на газовото хранилище в „Чирен", което не беше съвсем успешно. Вертикалният газов коридор, който трябва да осигури пренос на газ от юг на север, без да се наливат десетки милиарди евро в нови газопроводи, а чрез разширяване на съществуващата мрежа, също е и негова идея и инициатива.

След освобождаването му Малинов остана председател на борда на държавната газова борса. А изпълнителен директор на преносния газов оператор отново стана Равначки.