Асен Василев: Ще платим 336 евро повече данъци и осигуровки през 2027 г.

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Всеки човек ще плати средно с 336 евро повече данъци и осигуровки през 2027 г. заради заложените в проекта за бюджет промени. Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната" Асен Василев в свое видео във Фейсбук.

"В същото време увеличението на социалните придобивки се равнява на едва 46 евро на човек за годината", информира още той.

„Плащате 336, връщат ви 46 и 290 евро оставяте на гълъбарника. По 290 ще дадем на другаря Гълъб Донев, за да има да си харчи", заяви Василев.

Той представи изчисленията си с вратовръзка на пера, като започна с обръщението „Другари и другарки".

Според разчетите на бившия финансов министър допълнителната данъчна и осигурителна тежест възлиза на 336 евро годишно на човек, ако сумата се разпредели върху цялото население. В същото време предвиденото увеличение на социалните придобивки с над 300 млн. евро означава по 46 евро за всеки – „от бебето до пенсионера".

По-рано Василев публикува и разбивка на предвидените данъчни промени в проекта за бюджет 2027. Според него правителството планира повече и по-разнообразни данъци, които ще свият потреблението и инвестициите. Той посочи, че проектът не включва мерки за компенсиране на увеличените разходи на бизнеса и допълнително ще натовари доходите.

В разчетите на правителството приходите от облагането на ваучерите за храна над 102 евро са около 55 млн. евро. Това е повече от очакваните 24,2 млн. евро от увеличения налог върху автоматите в хазарта.

Най-голямото перо в приходната част обаче е планираното облагане на свръхпечалбите на банки, телекоми, хранителни вериги, застрахователи и други компании, от което се очакват 800 млн. евро.

Асен Василев предупреждава, че ако тези приходи не бъдат реализирани, това ще създаде още по-сериозен проблем за изпълнението на бюджета през 2027 г.