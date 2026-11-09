Индексите на Уолстрийт се покачват

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Основните индекси на Уолстрийт започнаха днешната търговия с повишения, след като инвеститорите се опитват да оставят зад гърба си опасенията около изкуствения интелект, предизвикали разпродажби миналата седмица, и очакват повече яснота около противоречията, свързани с главния изпълнителен директор на „Енвидиа“ (Nvidia) Дженсън Хуанг, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Промишленият Dow Jones Industrial Average се повиши с 540,52 пункта, или 1,05 на сто, до 51 826,25 пункта.

По-широкообхватният S&P 500 нарасна с 59,90 пункта, или 0,81 на сто, до 7436,76 пункта, а технологичният Nasdaq Composite добави 200,72 пункта, или 0,82 на сто, до 24 780,15 пункта.