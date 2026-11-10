При онлайн поръчка на избрани модели клиентите получават допълнителни 5% отстъпка от вече намалената цена

Yettel дава начало на кампанията си за „Черен петък” с до 80% отстъпка за избрани смартфони при покупка с абонаментен план за мобилни услуги. Кампанията обхваща най-голямото разнообразие от намалени модели досега при оператора. Предложенията са валидни до 30 ноември 2026 г. или до изчерпване на количествата и включват също смартчасовници, безжични слушалки, тонколонки и уреди за дома на специални цени.

Кампанията на телекома включва богат набор от устройства на Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Honor, Motorola, Nubia, OPPO, Realme, Google Pixel, Sonos, HAMA, Marshall, Trender и други.

Сред акцентите са четири смартфона, които отговарят на различни нужди - от дълъг живот на батерията и повече място за снимки до удобни инструменти за фотография. При онлайн поръчка на избрани модели Honor, Motorola, Xiaomi и Nubia потребителите получават още 5% отстъпка от вече намалената цена.

Смартфони с до 80% отстъпка

MOTOROLA Edge 50 Fusion 5G 2025 256GB е сред водещите предложения. С отстъпка 80% моделът е на цена от 1,59 евро на месец или 17,99 евро в брой с двугодишен план Total Unlimited MAX. Неговият 6,7-инчов pOLED дисплей с честота на опресняване до 144 Hz осигурява плавна картина при разглеждане на съдържание, игри и видео, а основната 50 MP камера с оптична стабилизация помага за по-ясни снимки при снимане от ръка. Батерията с капацитет 5000 mAh и 68W TurboPower зареждането намаляват времето край контакта, докато защитата IP68 добавя спокойствие при ежедневна употреба.

За потребителите, които търсят издръжливост и повече време между зарежданията, HONOR Magic8 Lite 5G 512GB се предлага с 60% отстъпка на цена от 4,59 евро на месец или 79,99 евро в брой с Total Unlimited MAX за две години. Батерията с капацитет 7500 mAh е съчетана с 6,79-инчов AMOLED дисплей със 120 Hz адаптивна честота на опресняване, подходящ за работа, забавление и навигация в движение. Основната 108 MP камера с оптична стабилизация позволява заснемане на детайлни кадри, а 512 GB памет осигуряват широко пространство за снимки, видеоклипове и приложения. Моделът разполага и със защита от прах и вода по стандартите IP68 и IP69K.

При онлайн поръчка на един от двата модела потребителите получават още 5% отстъпка от вече намалената цена.

В кампанията се включва и iPhone 15 128GB с 20% отстъпка на цена от 18,99 евро на месец или 375,99 евро в брой с двугодишен договор с план Total Unlimited MAX. Смартфонът съчетава чипа A16 Bionic с 6,1-инчов Super Retina XDR OLED дисплей и Dynamic Island, който показва важна информация и текущи дейности, без да се налага превключване между приложенията. Основната 48 MP камера предлага детайлни снимки и възможност за двукратно приближение с оптично качество, а USB-C портът улеснява зареждането с един и същ тип кабел за повече устройства.

Google Pixel 10a 5G 128GB се предлага в комплект с Google Pixel Buds 2a за 11,59 евро на месец или 223,99 евро в брой с план Total Unlimited MAX за две години, като отстъпката достига 30%. Моделът разполага с 6,3-инчов Actua дисплей с опресняване до 120 Hz, процесор Google Tensor G4 и двойна задна камера с 48 MP основен и 13 MP ултраширокоъгълен сензор. Функциите за нощна фотография и редактиране на снимки дават повече възможности за запазване и обработване на любимите моменти. Батерията е с капацитет 5100 mAh, а Google предвижда седем години актуализации на операционната система и сигурността.

Смарт аксесоари с отстъпки до 80%

Потребителите могат да допълнят новия си смартфон с аксесоари на специални цени, с отстъпки до 80%, без да е необходимо сключване на мобилен план. HONOR Earbuds A Pro са с 45% отстъпка и цена 29,99 евро, като предлагат активно шумопотискане за по-приятно слушане в движение. HONOR CHOICE Headphones Lite са намалени с 44% до 24,99 евро, а смартчасовниците TRENDER Razor с черна или с кафява кожена каишка се предлагат с 34% отстъпка за 84,99 евро.

До 4 години гаранция и допълнителна грижа за устройствата

Покупката на нов смартфон от Yettel идва и със „Смартфон Вселена“ - пакет за по-дълъг живот и по-лесна поддръжка на устройството. С Total Unlimited MAX клиентите получават 4 години гаранция и два месеца безплатни премии при сключване на застраховка „Смартфон протект“, чието покритие според избрания вариант включва случайни повреди и кражба. Пакетът предлага още диагностика през приложението Yettel, сертифициран сервиз с оригинални части и възможност за заместващ телефон по време на ремонт. Сред предимствата са гъвкаво изплащане, отстъпка до 50 евро за избрани смартчасовници според условията на пакета и 3 години гаранция за смартчасовници. Чрез „Рециклирай и спести“ старото устройство може да бъде предадено за рециклиране срещу отстъпка за ново от актуалната селекция.

Кампанията на Yettel за „Черен петък” е валидна до 30 ноември 2026 г. или до изчерпване на количествата. Повече информация за предложенията, цените, приложимите мобилни планове и пълните условия е достъпна на сайта на телекома.