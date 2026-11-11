Преди да унищожи човечеството, AI може да заличи парите ни

На световните борси нарастват опасенията, че евентуален срив на акциите на технологичните гиганти може да докара нова финансова криза

Опасенията, че изкуственият интелект може да се превърне в заплаха за човечеството, не са от вчера. Автоматизацията на процеси, която ще направи цели професии излишни, мащабната дезинформация, която може да се породи благодарение на AI, концентрацията на власт в ръцете на няколко глобални технологични гиганта – всичко това се обсъжда открай време.

Но докато хипотетичното обръщане на изкуствения интелект срещу човека или човечеството е все още в бъдещето, технологичните гиганти, които разработват сектора, сами по себе си създават нова заплаха.

На световните борси има нарастващи опасения, че акциите в сектора на изкуствения интелект са прекалено надценени.

Дебатът за потенциален “AI балон” се засили значително през последните месеци, а само преди две седмици Международният валутен фонд (МВФ) и рейтингови агенции като Fitch официално предупредиха, че мащабната корекция на пазара на тези акции представлява директен риск за глобалната финансова стабилност и може да тласне икономиката към рецесия.

Пазарите се притесняват и не е, като да нямат основание за това. Технологични гиганти като Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta инвестират стотици милиарди долари в AI инфраструктура и центрове за данни. Пазарните анализи обаче показват, че поне засега текущите приходи от тези услуги не оправдават огромните разходи.

За да се изплати тази инвестиция, прогнозираните приходи трябва да се удвоят, което в момента изглежда несигурно.

Съществуват опасения и че има изкуствено раздуване на оценките чрез кръгови инвестиции. Такива инвестиции има, когато големи технологични фирми влагат пари в създаването на стартъпи за изкуствен интелект, които след това изкупуват – било техния облачен капацитет, било чиповете, произвеждани от тях.

Много от т.нар. neocloud компании, т.е. специализирани доставчици на AI инфраструктура, като например CoreWeave са силно задлъжнели и вече изпитват затруднения при обслужването на дълговете си заради високите лихви.

А има и макроикономически натиск. Упоритата инфлация в САЩ и лихвените проценти, задържащи се около и над 5%, оскъпяват финансирането на тези огромни проекти, което допълнително плаши инвеститорите. И дори вече предизвика сериозни разпродажби на технологични акции, макар и засега само на борсите в Южна Корея и в Япония.

Но всички тези страхове са нищо пред угрозата от

масово изтриване на богатството

на американските домакинства при един евентуален срив на AI акциите. Индексът S&P 500, който е в основата на пенсионните и спестовните фондове на милиони американци, е претеглен по пазарна капитализация. Технологичният сектор в момента съставлява близо 40% от целия индекс.

Това означава, че ако секторът на изкуствения интелект се срине, той ще завлече със себе си целия пазар, дори и компаниите от традиционната икономика да продължат да са стабилни.

Наскоро анализаторският отдел на Allianz направи изчисление какво би се случило, ако стойността на акциите на технологичния сектор спадне примерно с 25%. Това по принцип не е невъзможна корекция на цените на тези акции, но ако евентуално се случи, би заличило около 27 трилиона долара от нетното състояние на домакинствата в САЩ за броени дни.

А това непременно ще предизвика психологически феномен: хората ще се усещат по-бедни, ще свият рязко разходите си, а това от своя страна забавя реалната икономика и води до рецесия. Излишно е да се казва какво означава за света да се случи една рецесия в САЩ.

Разбира се, има анализатори, които успокояват, че ситуацията сега не е идентична с дотком балона, който гръмна в навечерието на новото хилядолетие. В последния доклад на Morgan Stanley, а и дългогодишни инвеститори като Хауърд Маркс напомнят, че за разлика от 2000 година днешните технологични лидери като Nvidia, Microsoft и ASML все пак генерират реални милиардни приходи и огромни парични потоци извън сферата на изкуствения интелект, което дава известна фундаментална подкрепа на пазара.

Но други, които добре познават историята на големите възходи и големите банкрути на американския фондов пазар, побързаха да направят любопитни паралели.

Историческите сравнения показват, че подобна на сегашната концентрация на близо половината от акциите в тесен кръг от фирми е имало по времето на бума на железопътния транспорт в САЩ през ХIХ век.

Същото се случва и през 1972 година с акциите на големите нефтени компании – те са съставлявали около 40% от целия тогавашен индекс.

А в навечерието на новото хилядолетие акциите на технологичните и телекомуникационните компании формират сходен дял от 41% от целия индекс S&P. Разликата със сегашната концентрация е твърде малка и единствено това, че икономическите условия и бизнес моделите в различните периоди се различават, правят нещата да не изглеждат чак толкова застрашителни.