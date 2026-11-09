Рекорд за ЕС! 75,6 млн. евро глоби за “Кауфланд” от КЗК. Компанията ще обжалва и може да не отваря повече магазини у нас (Обзор)

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Оплаквания на 7 наши фирми са причина за санкцията

Сумата е равна на 5,36% от оборота на веригата за 2025 г.

Оплакванията на 7 български производители на хранителни продукти доведоха до рекордната за целия Европейски съюз глоба от 75,650 млн. евро за “Кауфланд България”. Причината - нелоялни търговски практики

Решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) бе публикувано в понеделник

Търговската верига реагира веднага - предупреди, че е напът да замрази планираните за България инвестиции от 200 млн. евро, както и да накара компанията майка в Германия - Schwarz Group, да преразгледа плановете си за страната.

Производителите, които са подали жалби, са “Димитър Маджаров” ЕООД, млекопроизводителите “Бор Чвор” ЕООД, “Милки Био Груп” ЕАД, “Лактима” ЕАД, а също и производителите на месо и месни продукти “Бони Месокомбинат Ловеч” АД, КФМ и “Лалов и Вачев” ЕООД.

Техните оплаквания са, че

търговската верига непрекъснато е искала от тях да намаляват

доставните цени, приспадала е от дължимото стойността на различни услуги, които им предоставяла, и необосновано е протакала преговорите, когато доставчиците са искали да увеличат доставните цени. Това според КЗК представляват нелоялни търговски практики, за които на търговската верига се налагат три глоби с обща сума 75,650 млн. евро.

В 92-страничното си решение КЗК констатира, че заради нелоялните практики оборотите на тези седем производители от обектите на “Кауфланд” трайно намалявали през годините, като самите производители често стигали до положение да работят само за да покрият разходите си. От обясненията им става ясно, че

никой от тях не се е отказал от договорите си с “Кауфланд” от страх

да не загубят сигурен пазар. Данните за самите обороти и по-голямата част от цифрите обаче са заличени от публикуваното решение. Срокът за обжалването му е 14-дневен.

От търговската верига заявиха, че ще защитят правата си с всички законови средства пред компетентните български и европейски институции.

“При тези обстоятелства ще бъдем принудени да преразгледаме изцяло бъдещите си инвестиции в страната, сред които планирани 200 милиона евро само през следващите 3 години.

Освен това “Кауфланд” ще препоръча и на своята компания майка - Schwarz Group, да подложи на преразглеждане инвестиционните си планове в България на фона на тази ситуация”, се казва в становището на компанията, което подчертава, че тя

има 8500 служители и е създала добавена стойност от почти 14 млрд. евро за българската икономика

Освен това от “Кауфланд” посочват, че размерът на глобата е несъразмерно голям спрямо европейската практика.

“Според официалните данни на Европейската комисия общата сума на всички наложени глоби в целия ЕС в областта на нелоялните търговски практики за периода 2022-2024 г. възлиза на 41,9 милиона евро при 754 случая”, посочват от компанията.

Проверка на “24 часа” показа, че единствените два сравними случая в ЕС за толкова големи глоби за нелоялни търговски практики са в Полша. Едната е наложена срещу веригата Kaufland Polska. Техният антимонополен орган я глобява през 2021 г. с 28 млн. евро за нелолялна търговска практика за изискване от доставчиците да намалят доставните цени.

Друга толкова голяма глоба също е наложена в Полша през 2023 г. - 19,3 млн. евро срещу веригата Auchan за събирането на допълнителни такси от доставчиците. Веригата е искала от производителите да плащат транспортните разходи за техните продукти от централния ѝ склад до търговските обекти, което би трябвало да е задължение на самия търговец. И двете глоби обаче все още не са платени, защото се водят съдебни дела.

В действителност глобата от 75,650 млн. евро, която налага КЗК на “Кауфланд България”, представляват три различни глоби за три нарушения: 21,9 млн. евро за притискането на доставчиците да намалят цените, 31,85 млн. евро за приспадането на разходи за услуги и 21,9 млн. за препятстването на преговори за повишаване на цените. Общата сума е равна на 5,36% от оборота на веригата за 2025 г., а максимално допустимият размер в Закона за защита на конкуренцията е до 10% от оборота.