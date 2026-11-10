2,2 млрд. евро събрани само в 906 депозита

Кредитите над милион са се увеличили с 23% за шест месеца, най-бързо растат влоговете между 250 000 и 1 млн. евро

906 депозита на домакинства с над 1 млн. евро има в българските банки към края на септември. В тях са натрупани общо 2,212 млрд. евро, сочат публикуваните в понеделник данни на БНБ. В края на март тези депозити са били 915, но сумата по тях е била с 83,5 млн. евро по-малка. Така за шест месеца броят им е намалял с девет, а парите са се увеличили с 3,9%.

Средно на един такъв влог се падат 2,44 млн. евро. Това не означава, че у нас има 906 души с над милион в банка - статистиката отчита сметките, а не техните собственици. Освен физически лица в групата попадат и еднолични търговци, самонаети и организации, обслужващи домакинствата.

Още по-бързо растат кредитите над 1 млн. евро. През март те са били 78, а в края на септември вече са 96. Сумата по тях се е увеличила от 124,9 на 162,7 млн. евро, или с 30,3%.

При спестяванията най-голям процентен ръст има в групата от 250 хил. до 1 млн. евро. За шест месеца сумата по тези депозити се е повишила с 8,2%, или с близо 255 млн. евро, и достига 3,35 млрд. евро. Броят им вече е 8067, с 617 повече спрямо март.

Най-голямо увеличение като абсолютна сума обаче има при депозитите между 25 хил. и 250 хил. евро. Те са нараснали с 1,58 млрд. евро до почти 28 млрд. евро. В тази група са близо половината от парите в банките на домакинствата. Обратното е при влоговете от 1000 до 25 хил. евро, където сумата се е свила с 405 млн. евро. Всъщност при тях има и най-силно намаление, а не както доскоро в тази група, които са до 1000 евро.

Общо депозитите на домакинствата вече са 57,22 млрд. евро - с близо 2,47 млрд. повече спрямо края на 2025 г.

За същия период кредитите са нараснали с 4,41 млрд. евро до 33,12 млрд. евро. На практика общата сума на заемите расте над три пъти по-бързо в процентно изражение от тази на депозитите.