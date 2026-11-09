КЗП сезира КЗК за различни надценки на сходни продукти в голяма търговска верига

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Комисията за защита на потребителите (КЗП) изпраща пореден сигнал до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) заради установени нарушения при ценообразуването в голяма търговска верига. Проверката показва, че търговецът прилага различни по размер надценки за съпоставими хранителни продукти от една и съща продуктова категория, като разликите надвишават допустимия от закона праг от 10%.

При проверката са анализирани предоставените от търговеца документи за доставните и продажните цени на хранителните продукти. Сравнението показва, че за сходни стоки, доставяни от различни производители, веригата прилага съществено различни търговски надценки, информираха от Комисията.

Според КЗП подобно ценообразуване може да постави някои доставчици в по-неблагоприятно положение спрямо други и да наруши условията за лоялна конкуренция.

Съгласно чл. 37б, ал. 1, т. 25, буква „б" от Закона за защита на конкуренцията прилагането на различни търговски надценки към съпоставими селскостопански и хранителни продукти от една и съща продуктова категория, когато разликата надвишава 10%, представлява забранена нелоялна търговска практика. Тя се изразява в дискриминация между търговски партньори.

КЗП предоставя на антимонополния орган събраните доказателства и резултатите от анализа за преценка и предприемане на действия по компетентност. При установяване на нарушение законът предвижда санкции, които могат да достигнат до 10% от оборота на съответното предприятие.

Това е пореден сигнал на КЗП до КЗК след вече изпратена информация за аналогични практики в други големи търговски вериги.

От комисията посочват, че проверките на доставните и продажните цени на основните хранителни продукти продължават. Целта е да бъдат установени случаи на необосновано повишаване на цените, както и практики, които ощетяват потребителите и поставят производителите и доставчиците в неравностойно положение.