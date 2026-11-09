Явор Гечев: С пари от втория стълб да се изграждат тунели и магистрали, а с таксите от преминаване да се плащат пенсии

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Обсъждат се мерки за цените на горивата, щели да бъдат обявени скоро

Не отклоняване на пари от втория стълб на пенсионния фонд към НОИ, аз съм по-скоро да се влагат в инфраструктура, чието преминаване е платена. Ако примерно тунелът под Шипка е изграден с парите от втория стълб, то таксите от преминаването му да се връщат в тази части сектори. Този пример даде депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев по по bTV.

„Какво пречи в крайна сметка тези пари да могат да отиват за финансиране на пенсиите?", попита депутатът. Той определи подобен модел като добър финансов и икономически инструмент.

Той защити предложения държавен бюджет за 2027 г. и отхвърли критиките на опозицията, че страната е изправена пред обедняване и дългова спирала. Гечев коментира още спора около кореспонденцията с Европейската комисия за пенсионната система, предвиденото облагане на свръхпечалбите, съкращенията в администрацията и опасностите за корабоплаването.

Депутатът коментира и обвиненията на опозицията за предполагаемо предложение част от пенсионните вноски във втория стълб да бъдат пренасочени към Националния осигурителен институт.

Гечев заяви, че при подготовката на държавния бюджет се обсъждат множество варианти, които не непременно се превръщат в официална политика. Той защити финансовия министър Гълъб Донев, но не даде категоричен отговор дали е имало промяна в съдържанието на конкретния документ до ЕК.

„Не мога да ви кажа, не съм гледал имейлите на Гълъб Донев", заяви депутатът.

Според него по-важно е какви мерки действително са заложени в окончателния проектобюджет.

Гечев защити е за извънредно облагане на свръхпечалбите на определени компании. По думите му данъкът от 33% няма да се начислява върху цялата печалба, а само върху частта, която надвишава обичайните за съответния бизнес нива. За целта ще се прави сравнение с резултатите от предходни години.

„Ако нямат по-високи от характерните печалби, то данъкът не ги хваща", обясни депутатът.

Той даде пример с компания, която обичайно реализира печалба от 100 условни единици. Ако тя нарасне незначително, извънредното облагане няма да се прилага. Ако обаче достигне 150 единици, допълнителният данък ще бъде насочен към надвишението над обичайното равнище, обясни Гечев.

Според него подобни механизми вече са прилагани в други европейски държави.

Депутатът свърза предложението и с необходимостта от противодействие на необичайно високите печалби в условията на поскъпване след въвеждането на еврото.

Гечев коментира и обявената санкция от 75 млн. за търговската верига Kaufland, наложена от Комисията за защита на конкуренцията. Той подчерта, че КЗК е независим орган и че решенията ѝ подлежат на съдебен контрол.

„Когато законите бъдат нарушени, те са за всички. Нито за българските, нито за вносните, нито за каквито и да е други вериги", заяви той.

Според депутата държавните институции трябва да проверяват случаите на необичайно високи надценки и евентуални нарушения на конкуренцията. Той коментира и сигналите на Комисията за защита на потребителите за разлики в надценките на български и вносни хранителни продукти.

„Когато надценката от производителя до самата верига е стотици проценти, то това не е нормална практика. Не очаквайте от нас да не се борим против това", заяви Гечев.

Той заяви, че свободната конкуренция трябва да бъде защитавана, а при съмнения за нарушения да се намесват компетентните регулатори.

Депутатът призна, че високите цени на горивата оказват сериозен натиск върху домакинствата и бизнеса. Според него поскъпването е свързано както с международните конфликти, така и с ценовите промени след въвеждането на еврото.

На въпрос дали управляващите са готови да намалят акцизите върху горивата Гечев не даде конкретен отговор.

„По отношение на покачването на горивата обсъждаме мерки, които ще бъдат обявени скоро", заяви той. Според Гечев подкрепата трябва да бъде внимателно насочена към действително нуждаещите се, а не да се предоставя еднакво на всички.