100 млн. евро нов дълг поема държавата на вътрешния пазар

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Министерството на финансите предлага нови 100 млн. евро държавен дълг на вътрешния пазар. Това става ясно от съобщение на Българската народна банка за аукцион на държавни ценни книжа, насрочен за 9 ноември.

Предложените облигации са със срок от 10 години, годишен лихвен купон от 3,5% и падеж на 11 февруари 2036 г. Лихвите ще се изплащат на всеки шест месеца, а плащането по аукциона е насрочено за 11 ноември.

От началото на годината дълговото финансиране на държавата е достигнало 6,5 млрд. евро. От тях 1,75 млрд. евро са набрани от вътрешния пазар. Останалите 4,75 млрд. евро са осигурени чрез емисии на международните капиталови пазари през юли и септември.

Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г. според бюджета, е 10,1 млрд. евро. В тази сума е включен и заем до 3,26 млрд. евро по европейския инструмент за отбрана SAFE.

Очаква се в края на годината държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро, или 30,1% от брутния вътрешен продукт.