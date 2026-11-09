100 млн. евро нов дълг поема държавата на вътрешния пазар

Министерството на финансите предлага нови 100 млн. евро държавен дълг на вътрешния пазар. Това става ясно от съобщение на Българската народна банка за аукцион на държавни ценни книжа, насрочен за 9 ноември.
Предложените облигации са със срок от 10 години, годишен лихвен купон от 3,5% и падеж на 11 февруари 2036 г. Лихвите ще се изплащат на всеки шест месеца, а плащането по аукциона е насрочено за 11 ноември.
От началото на годината дълговото финансиране на държавата е достигнало 6,5 млрд. евро. От тях 1,75 млрд. евро са набрани от вътрешния пазар. Останалите 4,75 млрд. евро са осигурени чрез емисии на международните капиталови пазари през юли и септември.
Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г. според бюджета, е 10,1 млрд. евро. В тази сума е включен и заем до 3,26 млрд. евро по европейския инструмент за отбрана SAFE.
Очаква се в края на годината държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро, или 30,1% от брутния вътрешен продукт.