Наталия Ефремова: Заплатите на министрите и политическите им кабинети остават замразени

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Заплатите на министрите и членовете на политическите им кабинети остават замразени. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред NOVA.

Държавните служители ще имат две корекции на възнагражденията, с изключение на тези, които през предишни години са получили малко по-високи увеличения на заплатите си. Сред тях са полицаите и военните. Учителите ще получат увеличение на месечните си възнаграждения със 7,5%, уточни Ефремова.

Министърът съобщи, че ще бъдат съкратени незаетите щатни бройки в министерствата, както и ще бъдат пенсионирани служителите, които са достигнали необходимите възраст и стаж. Ако се наложат допълнителни съкращения, те ще бъдат в звена с дублиращи се функции или излишни структури.

„Самоцелни съкращения няма да се правят", подчерта тя.

По отношение на минималната работна заплата Ефремова коментира, че в условията на висок бюджетен дефицит е трудно социалният министър да се бори за по-голямо увеличение. Предвидените 660 евро за следващата година са най-близо до максимално възможния горен праг.

Тя посочи, че с всяка следваща година минималната работна заплата ще се увеличава, а след три години ще има достатъчно данни, за да се прецени дали размерът ѝ е адекватен.

Минималното дневно обезщетение за безработица ще нарасне от 9 на 13 евро, а максималното – от 54 на 60 евро на ден.

Ефремова беше категорична, че швейцарското правило за увеличение на пенсиите ще бъде запазено и всички пенсии ще бъдат актуализирани.

Коледни добавки за пенсионерите също ще има. Изплащането им ще започне в средата на ноември. Те ще бъдат предназначени за хората, които отговарят на съответните условия и подоходни критерии. Сред правоимащите са лица, получаващи социално подпомагане, семейства, отглеждащи деца със специални потребности или увреждания, военни инвалиди и други.

Министърът коментира и твърденията за частично национализиране на средствата в частните пенсионни фондове, като определи подобна информация като „димка".