Акциите на Nvidia се сринаха заради шпионския скандал

Американските фондови пазари започнаха седмицата с рязък ръст, като индексите Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq се повишиха на фона на поскъпването на акциите в различни сектори – от технологичния до индустриалния. Nasdaq напредна с 3% и се насочи към най-силния си дневен резултат от няколко месеца.

На този фон акциите на производителя на чипове за изкуствен интелект „Енвидиа" (Nvidia) поевтиняха, продължавайки спада си от последните седмици. Причината е започнало вътрешно разследване дали главният изпълнителен директор на компанията Дженсън Хуанг е бил обект на операция на чуждестранно разузнаване. Новината идва, след като Хуанг призна за извънбрачна връзка, съобщава Си Ен Ен.

Проверката беше обявена в неделя, след като се появиха медийни публикации за близки отношения на Хуанг с китайска бизнесдама, за която се твърди, че е предавала информация на Пекин. Главният изпълнителен директор е потвърдил за личните си отношения, но не е разкрил допълнителни подробности.

От „Енвидиа" заявиха, че управителният съвет няма основания да смята, че са компрометирани националната сигурност или поверителна информация на компанията. Въпреки това проверката ще обхване всички налични данни. В отделно обръщение към служителите Хуанг заяви, че е ангажиран със защитата на компанията и подкрепата за националната сигурност на САЩ.

Случаят поставя въпроси за бъдещето на 63-годишния Хуанг начело на компанията, която се превърна в символ на бума на изкуствения интелект. Според анализатори на „Ситигруп" (Citigroup) сред основните притеснения на инвеститорите са дали разследването ще разкрие по-сериозни обстоятелства, които биха могли да застрашат позицията му, както и дали случаят ще доведе до регулаторни ограничения върху продажбите на компанията.

Хуанг е сред най-влиятелните фигури в технологичния сектор и един от най-активните поддръжници на развитието на изкуствения интелект. Той основава „Енвидиа" през 1993 г., а три години по-късно компанията става публична. Първоначално производителят се специализира в графични процесори за видеоигри, но впоследствие чиповете му започват да се използват широко за разработването и обучението на системи с изкуствен интелект.

През 2016 г. „Енвидиа" доставя на „Оупън Ей Ай" (OpenAI) суперкомпютър, задвижван от нейни чипове. С публичното представяне на ChatGPT през 2022 г. започва и периодът на бурно разрастване на пазара на изкуствен интелект, който изстрелва акциите на компанията нагоре. За последните четири години те са поскъпнали с около 1250%, а през миналата година пазарната оценка на „Енвидиа" за първи път надхвърли 5 трилиона долара. Компанията представлява приблизително 7% от индекса S&P 500.

В последните седмици обаче настроенията на инвеститорите се променят. Акциите на „Енвидиа" са загубили над 20% от стойността си спрямо върха, достигнат преди месец, а миналата седмица заличиха натрупания от началото на годината ръст. Междувременно технологичният индекс Nasdaq навлезе в територия на корекция, след като в четвъртък затвори с над 10% под последния си връх.

Спадът се случва на фона на нарастващи опасения дали огромните инвестиции в центрове за данни и инфраструктура за изкуствен интелект ще донесат очакваната възвръщаемост. Политическите промени след междинните избори в САЩ също карат инвеститорите да преоценяват перспективите пред сектора.

Дженсън Хуанг е петият по големина акционер в „Енвидиа" с дял от около 3,6%, сочат данни на LSEG. Той упражнява силно влияние върху управлението на компанията чрез необичайно плоската й структура, при която десетки ръководители се отчитат директно пред него.

За разлика от „Мета Платформс" (Meta Platforms) и „СпейсЕкс" (SpaceX), „Енвидиа" няма различни класове акции с различни права на глас, които да гарантират на съоснователя контрол върху мнозинството от гласовете. Това допълнително засилва интереса на инвеститорите към резултатите от разследването и евентуалното му отражение върху ръководството.

„Дженсън е в самата ДНК на „Енвидиа", а успехът и амбициите на компанията в областта на изкуствения интелект са силно обвързани с оставането му на поста главен изпълнителен директор", коментира Дан Айвс от Yorkville Ives & Co.