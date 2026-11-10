Икономист: Търговските вериги правят най-голям марж в България от всички държави, в които оперират

Минималният осигурителен доход не е пипан от 15 години, трябва да е по-адекватен, смята бившият социален министър Христина Христова

Търговските вериги имат най-голям търговски марж у нас спрямо всички държави, в които оперират. Мисля, че е преувеличено да се говори за влошаване на инвестиционната среда. Институциите започват по-сериозно да работят.

Това коментира в ефира на "Нова телевизия" икономистът от ЕКИП Георги Вулджев по повод рекордната глоба, която КЗК наложи на "Кауфланд" в размер на 75 хил. евро заради нелоялни търговски практики. В отговор от компанията предупредиха, че ще преразгледат инвестиционните си намерения в България.

Финансисът Деян Василев обаче не беше съгласен и видя в действието на институциите нарочване на търговските вериги. Според него на България ще започне да се гледа като на дестинация, която не толерира западния бизнес. Той припомни, че секторът осигурява над 40 хил. работни места, а благодарение на него българските доставчици изнасят в чужбина.

Според Христина Христова, бивш социален министър, институциите може би се опитват да покажат на хората, че правят нещо за овладяване на високите цени и трябва да намерят виновник. Но има известен риск, защото в европейските държави няма други такива санкции и те могат да паднат в съда. "Това е прецедент. Ако си тръгнат, няма да е добре за конкуренцията", предупреди тя.

Ескпертите коментираха и предложението за бюджет 2027 г. Според Вулджев имаме фискално вразумяване. Има опити да се поставят под контрол текущите разходи, макар и недостатъчно - те ще растат само с 5% с лихвите. В същото време управляващите се опитват да компенсират с данъчни облекчения.

Силно преувеличено ми се струва определението бюджет на обедняването. В бюджетния сектор увеличението на доходите дълго време изпреварваше инфлацията, припомни Вулджев.

И според Христова не може да се говори за обедняване, препоръките в процедурата за свръхдефицит са именно свиване на публичните разходи. И все пак не се намалиха доходите, увеличи се подкрепата за семействата с деца, дори този пакет за развитие на децата е включен, за който аз от години казвам, че го има в други държави. Минималният осигурителен доход не е пипан от 15 години, трябва да е по-адекватен, коментира Христова.

Важни са условията за правене на бизнес, там са парите. Не е толкова важна минималната работна заплата, допълни тя.

Василев беше по-остър доходите не могат самоцелно да растат. Трябва винаги да започваме с това какъв бюджетен дефицит залагаме. Светът няма да свърши, ако инфлацията една година изпреварва доходите. Той одобри края на автоматичното увеличаване на минималната работна заплата, орязването на инфлацията, но му липсва визионерство в бюджета. Има лесни мерки, с които да влезем в ограничението от 3% дефицит, но с повече решителност. Например намаляване на капиталовите разходи чрез строителство на магистрали през концесии и още съкращения в администрацията.

Христова призна, познавайки бюджетната процедура, че е възможно да е имало обсъждане между експерти за орязването на вноските за втория пенсионен стълб. Но според нея това не би било добре, особено за по-младите, защото това са лични пари на хората, които се наследяват, и не трябва да се намаляват.

И подчерта, че доста административни разходи са нужни и на НОИ да осблжуват парите ни, без да ги инвестират никъде

Може да се намалят административните разходи за пенсионните фондове, допълни Василев. Аз виждам лека тенденция на комунистическо мислене. Не държавата дава парите, а бизнесът и пазарната икономика, тя трябва да бъде къткана, а не да се посяга на работещи сегменти, да се налага свръхпечалба. България има прекалено много неефективни държавни предприятия, които могат да се приватизират, посъветва той.