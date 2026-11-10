Търговският излишък на Китай надхвърли 1 трилион долара благодарение на AI бума

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Търговският излишък на Китай надхвърли рекордните 1 трилион долара за първите десет месеца на годината, подкрепен от бум в износа на технологии за изкуствен интелект (AI), сочат митнически данни, цитирани от Ройтерс. Страната преминава тази праг за втора поредна година, но този път с месец по-рано.

През октомври китайският износ е скочил с 35,2% на годишна база, а вносът - с 41,6%, изпреварвайки прогнозите на икономистите. Основен двигател е глобалното търсене на микрочипове и високотехнологична продукция, чийто износ е нараснал съответно със 111% и 48%.

Резултатите подчертават все по-голямата зависимост на Пекин от външните пазари на фона на слабото вътрешно потребление и кризата в сектора на недвижимите имоти. Растящият излишък обаче засилва риска от нов протекционизъм и търговско напрежение със САЩ и Европейския съюз.

Междувременно Пекин и Вашингтон удължиха с два месеца търговското си примирие, а следващата седмица се очаква нова среща между Си Цзинпин и Доналд Тръмп в Шънджън, пише БТА.