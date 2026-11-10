Близо 1,7 млн. от градското население у нас се готвят за първия Black Friday в евро

40% от запознатите с кампанията казват, че определено ще купят нещо – при 35% през 2025 г. Толкова висок дял не е отчитан от 2019 г. насам.

Средният планиран Black Friday бюджет достига €324 – с 4,4% повече от €310 година по-рано и над два пъти повече от близо €153 през 2017 г.

Почти половината от хората между 18 и 34 г. (близо 47%) са категорични, че ще участват в кампанията, а 18–24-годишните предвиждат почти три четвърти от бюджета си (близо 74%) за онлайн покупки.

Близо 1,7 млн. жители на българските градове на възраст между 18 и 55 години планират да купят поне един продукт на Black Friday, а над 880 000 от тях са напълно сигурни, че ще се включат в кампанията. Това показва традиционното годишно проучване на Kantar за нагласите към търговското събитие, проведено през октомври.*

Black Friday е познат на почти всички – 98% от градското население на възраст 18-55 г. знае за събитието, близо до нивото през миналата година, а високото доверие в него се запазва на същото ниво – близо 73% от запознатите с кампанията й се доверяват. Намерението за покупка леко нараства до 76%, но истинската промяна е в решителността: 40% от респондентите споделят, че определено ще направят покупка, при 35% година по-рано. Толкова висок дял не е отчитан от 2019 г. насам. Делът на определени купувачи е най-висок в София – почти 48%, както и сред младите хора на възраст от 18 до 34 години – близо 47%.

„Данните от тази година потвърждават, че Black Friday остава силно привлекателно търговско събитие за българските потребители – то е познато на почти всички, а доверието в него се запазва стабилно. Отчитаме и положителна динамика при средния планиран бюджет, който достига €324, както и чувствително по-висок дял на хората, които вече са решили да пазаруват. Това показва, че потребителите са готови да отделят повече средства за покупките си на Black Friday и ги планират предварително“, коментира Кармен Пътрашку, кънтри мениджър на Kantar Румъния, офисът на Kantar, който координира проучването.

Първият Black Friday в евро – с рекордни планирани бюджети

В първата година на еврото средният планиран бюджет за Black Friday е €324 – с 4,4% повече от €310 през 2025 г. и рекордно ниво, откакто проучването проследява този параметър. За девет години сумата се е увеличила повече от два пъти – от близо €153 през 2017 г. Купувачите са и много по-категорични колко ще похарчат: делът на нерешилите спада от 8% на 2%, а групата, която планира между €251 и €375, нараства от 8,9% на 14,9% от потенциалните купувачи.

Хората, които обмислят да пазаруват на Black Friday от eMAG, планират среден бюджет от близо €465 – с почти 67% повече от потенциалните купувачи на други шопинг дестинации (€278,50), а всеки пети от тях смята да похарчи над 600 €.

Онлайн остава основният канал за Black Friday

Онлайн магазините са първият избор за Black Friday – обмислят ги 3 от всеки 4 потенциални купувачи, които предвиждат средно над 63% от бюджета си за онлайн покупки. При младите делът е още по-голям – близо 74% от планирания бюджет при 18-24-годишните и близо 68% при 25-34-годишните са за пазаруване от онлайн дестинации. Физическите магазини също си връщат част от интереса, особено в малките градове.

Сред онлайн платформите eMAG.bg запазва преднина в предпочитанията – обмислят я 27% от потенциалните купувачи.

Какво ще купуват българите

Топ 10 продуктови категории с потенциал за покупка на Black Friday 2026 (подредба според процент на споменаване):

Дрехи Обувки Козметика Малки домакински уреди (прахосмукачки, миксери, кухненски роботи и др.) Играчки Парфюми Спорт (спортна екипировка, велосипеди, фитнес уреди и др.) Мобилни телефони Лаптопи Ежедневни детски стоки (пелени, храни, продукти за хигиена и грижа, дрехи, обувки и др.)

Предпочитанията се различават силно по пол: дрехи планират да купят над 52% от жените и близо 23% от мъжете, а козметика – близо 23% от жените. При мъжете интересът е значително по-висок от този при жените към спортни стоки, лаптопи, мобилни телефони и гуми.

14-ото издание на eMAG Black Friday ще се проведе този петък, 13 ноември, започвайки рано сутринта.

*Проучването на Kantar е поръчано от eMAG и проведено чрез лични интервюта и попълване на въпросник на таблет между 13 и 23 октомври 2026 г. сред национално представителна градска извадка от 1008 респонденти на възраст между 18 и 55 години. Проучването в България е част от регионално проучване на „Кантар“.