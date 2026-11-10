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НАП разкри 16 нарушения в два известни нощни клуба в София

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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НАП СНИМКА: Фейсбук/НАП - Национална агенция за приходите
НАП СНИМКА: Фейсбук/НАП - Национална агенция за приходите

Инспектори от Главна дирекция „Фискален контрол" в НАП провериха в събота вечерта – 7 срещу 8 ноември, два известни столични нощни клуба и разкриха 16 нарушения. Сред тях са неиздаване на касова бележка, разминаване между маркираните суми на фискалното устройство и наличностите в касата, грешно отчитане на начините на плащане, липса на реквизити във фискалните бонове и други. Това съобщиха от пресцентъра на Националната агенция за приходите.

Проверките са започнали с контролни покупки, извършени от „таен клиент", като и в двата клуба след заплащане не е била издадена касова бележка.

Установените от приходната агенция нарушения могат да доведат до налагане на мярката „запечатване на обект".

От НАП напомнят, че потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците, като използват мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700 18 700 или по електронна поща на адрес: [email protected].

НАП СНИМКА: Фейсбук/НАП - Национална агенция за приходите

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