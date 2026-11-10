Ще убие ли AI душата на брандовете? EEGS 2026 търси отговора в София

Ще убие ли изкуственият интелект душата на брандовете или ще я спаси? Това е само един от въпросите, на които ще търсят отговор участниците в Източноевропейската конференция на игралната индустрия (EEGS) 2026. На 25 и 26 ноември Inter Expo Center в София става арена за дебати за AI, Web3, дигиталните плащания и новата вълна от европейски регулации, които вече променят начина, по който се забавляваме, плащаме и избираме. Организаторите вече обявиха официалната програма на форума, която включва нови формати и водещи международни експерти.

Форум с история и регионален мащаб

EEGS се организира по инициатива на Асоциацията на игралната индустрия в България (АИИБ) в рамките на Балканското изложение на игралната и развлекателната индустрия (BEGE EXPO). Конференцията събира над 400 представители на индустрията от повече от 25 държави - оператори, технологични компании, регулатори, юристи, маркетинг специалисти и медии.

Ден първи: Големият сблъсък на идеи

Първият ден на EEGS 2026 ще започне с обръщение на Роси Маккий, почетен председател на АИИБ и основател на Фондация „Отговорна игра“, последвано от изказване на Динос Страномитис, оперативен директор на Altenar.

Сред акцентите в програмата е новият дебатен формат „Сблъсъкът на титаните: Човешкият интелект срещу AI - бъдещето на iGaming“ (Clash of the Titans: Brains vs. Bots - The Future of iGaming). Дискусията ще постави във фокуса един от най-актуалните въпроси за индустрията - как ще се промени ролята на човека в свят, в който изкуственият интелект заема все по-важно място в развитието на технологиите и бизнеса.

Поглед още по-напред ще отправи панелът „Визия 2035“, който ще пренесе аудиторията в света на метавселените, холографните казина и генеративния изкуствен интелект. В дискусията ще се включат Милан Черни (Allwyn), Мариана Табанели (Grupo Boldt), Томас Цокас (winmasters) и Андрю Кокрейн (Soft2Bet). Темата за бъдещето на индустрията ще бъде допълнена и от един от най-актуалните дебати за бизнеса и спорта - „Спонсорство или забрана: Може ли спортът да оцелее без парите от хазарта?“. Участниците ще обсъдят последствията от все по-строгите ограничения върху рекламата и отражението им върху спортното спонсорство.

В следобедните часове вниманието ще се насочи към регулациите и сигурността. Майсторски клас на IMGL (International Masters of Gaming Law, пр. Международна асоциация на водещите експерти по хазартно право) ще разгледа предизвикателствата в борбата с нелегалния хазартен сектор, а специален панел ще постави акцент върху възможностите на блокчейн технологиите, изкуствения интелект и новото поколение платежни решения за повишаване на сигурността на дигиталните транзакции.

Финалът на деня ще бъде посветен на още един актуален въпрос - кой определя обществения дневен ред в ерата на алгоритмите? Отговорите ще се търсят в дискусията „Медиен сблъсък“, която ще разгледа променящото се влияние на журналистите, инфлуенсърите, дигиталните платформи и изкуствения интелект.

Ден втори: Изкуственият интелект под лупа

Вторият ден е посветен на AI през призмата на отговорността, правото и маркетинга. Фондация „Отговорна игра“ ще представи казус дали изкуственият интелект може да подобри защитата на играчите. Следва панел за въздействието на европейския Акт за изкуствения интелект (EU AI Act) върху профилирането, автоматизираните решения и маркетинга.

В дискусията „Рекламата под натиск“ Густаф Хофстедт от шведската BOS и д-р Екатерина Хартман от EGBA ще разгледат как новите европейски правила за цифровата среда и инфлуенсър маркетинга могат да пренапишат начина, по който брандовете достигат до клиентите си.

Кулминацията е „Мега дебатът“ с онлайн гласуване от публиката: Ще убие ли изкуственият интелект душата на глобалните брандове или ще я спаси? Отбор „Оптимисти“ залага на хиперперсонализацията и мащаба, а отбор „Скептици“ - на емоцията, културата и човешкия фактор. Победителят ще определи залата.

Повече от конференция: Мода и маркетинг

Паралелно с EEGS ще се проведе FashionTV Marketing & Affiliate Conference 2026, посветена на актуалните тенденции в маркетинга, афилиейт бизнеса и изкуствения интелект. Така BEGE EXPO 2026 ще се превърне в пресечна точка между игралната индустрия, модата и премиум изживяването.

Сред съпътстващите инициативи в програмата на BEGE и EEGS е и Ladies’ Breakfast - закуска за дамите от индустрията, която ще се проведе на 25 ноември от 10:45 до 11:30 ч. Срещата ще предложи възможност за неформални разговори, обмен на идеи и нови професионални познанства.

EEGS 2026 за поредна година ще събере на едно място водещи експерти и представители на бизнеса, за да обсъдят актуалните тенденции, предизвикателства и възможности пред игралната индустрия. С разнообразната си програма и международно участие конференцията отново ще утвърди София като важна точка за среща на идеи, опит и нови партньорства. Билети може да откриете тук.