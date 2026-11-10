Европейските и азиатските акции поскъпват

Основният европейски борсов индекс Stoxx Europe 600 се повиши с 0,8 процента до 661,76 пункта в днешната търговия, доближавайки се на по-малко от 1 процент до рекордното си равнище, на фона на широки покупки на акции и поевтиняване на петрола, съобщи Ройтерс.

Понижението на цените на петрола последва изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, който омаловажи необходимостта от военни действия срещу Иран на този етап. Това засили очакванията, че отслабването на напрежението в Близкия изток може да ограничи инфлацията, предизвикана от поскъпването на енергията, и натиска за по-високи лихвени проценти.

Борсовите индекси в Германия, Франция и Италия нараснаха с над 1 процент, съобщава БТА.

„Във Франкфурт DAX се повиши с 1,11 процента до 26 559,53 пункта, в Париж CAC 40 – с 1,12 процента до 8325,66 пункта, а в Милано FTSE MIB – с 1,27 процента до 52 052,19 пункта.

В Мадрид IBEX 35 нарасна с 1,18 процента до 19 976,3 пункта, в Цюрих SMI – с 0,59 процента до 15 033,61 пункта, а в Лондон FTSE 100 – с 0,47 процента до 10 833,07 пункта."

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с над 2 процента до около 90 долара за барел след коментарите на Тръмп. Това подкрепи акциите на авиокомпаниите, които са изправени пред високи разходи за гориво. Книжата на „Луфтханза" (Lufthansa) поскъпнаха с 1,8 процента, а на „Еър Франс-Кей Ел Ем" (Air France-KLM) – с 1,2 процента.

Сред отделните компании акциите на германския производител на полупроводници „Инфинеон" (Infineon) поскъпнаха с 3,1 процента, след като компанията прогнозира ръст на приходите от над 20 процента през 2027 г. и увеличение на рентабилността с около 5 процентни пункта. Очакванията са подкрепени от търсенето от центровете за данни, енергийната инфраструктура и автомобилите със софтуерно управление.

Акциите на производителя на калиеви торове „Ка плюс Ес" (K+S) поскъпнаха с 2,3 процента, след като компанията отчете резултати за третото тримесечие над очакванията.

И фондовите пазари в Япония закриха днешната търговия възходящо, като основният индекс Nikkei 225 затвори над границата от 60 000 пункта, като за кратко нарасна и с над 3 на сто. Ръстът беше подкрепен от поевтиняването на петрола и от подновените покупки на акции, след като цените им се понижиха през предходните дни, предаде Киодо.

Водещият бенчмарк Nikkei 225 се повиши рязко с 1684,08 пункта или 2,87 на сто до 60 459,58 пункта, а по-широкият Topix прибави 75,55 пункта или 1,98 на сто до 3893,71 пункта.

Най-съществено поскъпнаха книжата на компаниите от текстилната и шивашката промишленост, машиностроенето и производството на електроуреди.

Щатският долар се търгуваше около 158 йени в Токио, като инвеститорите заеха изчаквателна позиция преди публикуването на данните за потребителските цени в САЩ за октомври.

Спадът на цената на американския лек суров петрол под 90 долара за барел, както и ръстът на Уолстрийт през предходната сесия, помогнаха на Nikkei отново да премине психологически важната граница от 60 000 пункта за първи път от петък. Пазарът беше подкрепен и от инвеститори, които се възползваха от предишното поевтиняване на акциите, за да купуват на по-ниски цени.