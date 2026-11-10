Стоките поскъпнаха заради еврото, a услугите в пъти повече

Надценките покрай еврото се виждат най-ясно при услугите. При заведенията за хранене по-високите разходи обясняват около две трети от поскъпването. Административните мерки срещу спекулата и у нас и в Хърватия се целят главно в стоките на рафта, а не там, където е проблемът.

Стоките извън енергийните ресурси в България – дрехи, обувки, техника, мебели струват днес почти толкова, колкото и преди година. Годишното им поскъпване през септември е едва 0,3% според данните на Националния статистически институт. Индексът на кафето като стока в магазина дори е с 0,1% по-нисък.

В същото време услугите на кафенетата и заведенията за бързо хранене са поскъпнали с 10,7%, а фризьорските с 16,1%. Същата валута, същият потребител и разлика от над десет пункта. Тази ножица е най-краткото обяснение защо статистиката и хората говорят на различни езици.

В предходната ни статия по темата показахме, че поскъпването около еврото започна още през лятото на 2025 г., т.е. много преди смяната на банкнотите. Сега ще погледнем къде точно е то. Отговорът е ясен: не в стоките на рафта, а в услугите, където цената се определя от продавача, сравнението е най-трудно, а плащането е малко, често в брой.

Две инфлации в една

Данните на Евростат за септември 2026 г. показват две съвсем различни картини. При стоките поскъпването е минимално: освен стоките без енергийните ресурси (0,3%), храните и безалкохолните напитки поскъпват само с 1,6%. В същото време услугите като цяло поскъпват със 7,6%, а някои от най-масовите дори повече: ресторантите с 9,1%, кафенетата и заведенията за бързо хранене с 10,7%, фризьорските услуги с 16,1%, таксиметровите превози с 18,5%. За сравнение, в еврозоната същите услуги поскъпват с между 2,4% и 4%.

Защо ситуацията при стоките е по-добра за потребителите? Защото при тях конкуренцията е видима. Търговските вериги се сравняват помежду си ежедневно, цените им се следят, част от стоките се внасят по цени, определени на общия европейски пазар. Една фризьорска услуга или едно кафе на масата не могат да бъдат внесени, а сравнението между два квартала изисква време, което никой не отделя.

Шокът при горивата е външен

Има една група стоки, която не се вписва в картината – горивата. През септември дизелът е с 55% по-скъп от година по-рано, а бензинът с 34%. Основно заради тях инфлацията при стоките като цяло е 4,7%, а предварителните данни на НСИ за октомври показват ускоряване на общата инфлация до 6,1%. Това поскъпване няма общо с еврото. Горивата в еврозоната поскъпват с близо 34%, причината е петролът и геополитическото напрежение. Шокът е внесен отвън. Горивата влизат в нашия анализ дотолкова, доколкото оскъпяват транспорта и доставките, и обясняват част от поскъпването на таксиметровите услуги.

Държавната политика по доходите е основен двигател

Услугите са трудоемки. Затова най-сериозният аргумент на бизнеса е, че вдига цените, защото плаща повече на хората си. Аргументът е коректен и данните го потвърждават. Разходите за заплати в икономиката растат с между 10% и 14% годишно през последните две години, а в ресторантьорството с 13,6% през първото полугодие на 2026 г.

Зад този растеж стои до голяма степен фискалната политика. Разходите за заплати в държавния сектор нараснаха с 19% през 2024 г. и с още 21% през 2025 г. и достигнаха 12,3% от брутния вътрешен продукт, при 10,5% две години по-рано. Социалните плащания, главно пенсиите, се увеличиха с 11% през 2025 г. Минималната заплата скочи от 551 на 620 евро. Бюджетният дефицит за 2025 г. достигна 4% от БВП на начислена основа. Когато държавата, най-големият работодател, вдига заплатите с двуцифрени темпове, частният сектор е принуден да я следва, за да задържи хората си.

Ефектът е двоен. Високите заплати увеличават разходите на заведенията, фризьорските салони и автосервизите. Същевременно повече пари в джоба на работещите и пенсионерите означава по-високо търсене, а при високо търсене търговецът може да вдигне цената повече, отколкото му струва вдигането на заплатите, без да загуби клиенти. Въпросът е колко повече.

Цените нарастват по-бързо от разходите

Евростат предоставя информация за разходната структура на заведенията за хранене в България. Около 62% от оборота отиват за покупки на стоки и услуги - храни, напитки, наеми, енергия, други услуги. Около 24% са разходи за персонал. Брутната печалба е около 15% от оборота.

Ако приложим към всеки разход реалния му ръст за последната година около 13,6% за заплатите, около 2% за храните и напитките и между 5% и 8% за наемите, енергията и другите услуги – получаваме колко би трябвало да се повишат цените в ресторантите и кафенетата, ако просто се прехвърлят по-високите разходи върху клиента и се запази печалбата като дял от оборота. Отговорът е между 6,2% и 7,2%. Официално регистрираното поскъпване е 9,8%.

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Разликата между 2,6 и 3,6 процентни пункта е частта от поскъпването, която разходите не обясняват. Това е около една трета от цялото увеличение. Изчислението е по-скоро щедро към бранша: то приема, че растежът на заплатите се прехвърля изцяло в цената и не отчита по-високата производителност. Ако тя е нараснала, необяснената част е още по-голяма.

Това изчисление е индикативно, то не е доказателство срещу конкретен търговец. Тестът измерва средното за сектора и не казва кой точно е вдигнал цената повече от нужното. Но показва, че надценката не е само в усещането на потребителите, тя се вижда и в официалните данни.

Януари: месецът на кръглите числа

Ако търговците използват смяната на валутата, за да закръглят цените нагоре, това трябва да се види като рязък скок точно в месеца на смяната. Така и става. През януари 2026 г. цените в кафенетата се повишиха с 2% само за месец, при обичайни около 0,7%.

При фризьорските услуги скокът е 2,9%, при таксиметровите превози 4,2%, при паркирането 4,3%. В еврозоната през същия месец същите услуги поскъпват с между 0,3% и 0,8%. А стоките без енергийните ресурси в България през януари дори поевтиняват.

Таблицата позволява да разгледаме двата ефекта. Закръглянето е еднократно стъпало – цената скача в месеца на смяната и после продължава по обичайния си път. Надценката е друго, тя е трайно по-висок темп на поскъпване месеци след смяната.

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В България има и двете. Януарският скок е закръглянето. Фактът, че ресторантите и кафенетата и осем месеца по-късно поскъпват почти три пъти по-бързо от тези в еврозоната, е надценката.