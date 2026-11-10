Спадът в промишленото производство в България се задълбочава до 9 на сто

Индексът на промишленото производство през септември 2026 г. намалява с 0,5 на сто спрямо предходния месец, показват предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ). В сравнение със септември 2025 г. е регистрирано намаление с 8,9 на сто на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

Справка в НСИ сочи, че през август беше отчетен ръст в промишленото производство с 0,7 на сто на месечна база, а на годишна - намаление с 5,4 на сто, съобщава БТА.

Месечни изменения

През септември 2026 г. спрямо август 2026 г. намаление е регистрирано в добивната промишленост - с 8,4 на сто, и в преработващата промишленост - с 0,4 на сто, докато ръст е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6,8 на сто. Спад в преработващата промишленост е отчетен при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 13,9 на сто, и при производството на електрически съоръжения - с 6,8 на сто.

Ръст е регистриран при производството, некласифицирано другаде - с 10,4 на сто, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 9,4 на сто, и при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 9,3 на сто.

Годишни изменения

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 56,6 на сто, и в преработващата промишленост - с 9,4 на сто, докато нарастване се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 32,2 на сто. В преработващата промишленост съществен спад спрямо септември 2025 г. е регистриран при обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 41,5 на сто, и при производството на метални изделия, без машини и oборудване - с 41,2 на сто.

Ръст е отчетен при: производството на тютюневи изделия - с 11,9 на сто, производството на хранителни продукти - с 9,7 на сто, и производството на лекарствени вещества и продукти - с 9,3 на сто.