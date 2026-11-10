Пулев към търговските вериги: Всички, които са в България, трябва да спазват правилата в България

Наложената санкция на "Кауфланд" била в много долната граница, уточни председателят на КЗК Росен Карадимов

Комисията няма да коментира позицията на "Кауфланд" - въпросът с изтеглянето на инвестициите бил политически

Всички, които са в България, трябва да спазват правилата в България. Няма да се огънем под силата на лобизма, работим само в интерес на българските граждани.

В това беше категоричен вицепремиерът Александър Пулев след наложената от КЗК вчера глоба в безпрецедентен размер на 75,6 млн. евро на "Кауфланд" за нелоялни търговски практики.

Ние сме много много, много в долната част на на тази санкция. При случая с "Кауфланд" комисията е констатирала три нарушения. За всяко едно от тях е наложила съответно санкция. За първото и третото в размер на 1,5% от оборота, за второто, което считаме за малко по-тежко - 2,2%, коментира и председателят на КЗК Росен Карадимов. И припомни, че санкциите, които комисията наложи за фалшивото масло, бяха от порядъка на 3,5-4%. А за "Лукойл" - глоба от 130 млн. лв. Законът е за всички, категоричен беше Карадимов.

Комисията няма да коментира позицията на "Кауфланд", в която заявява, че ще преосмислят инвестициите си в България, защото това правело въпросът политически. Комисията не можело да си позволи да прилага двоен стандарт спрямо това дали ще прогони някое предприятие от страната.

Двамата присъстваха на събитие на КЗК, на което се представя анализ за допустими практики за коопериране в земеделския сектор. На него присъства и председателят на КЗП Мая Манолова и на ДКСБТ Владимир Иванов, председателят на земеделската комисия Явор Гечев. Пулев ги похвали, че си вършат работата в пълен потенциал, а увеличените размери на глобите, които имали за цел да дисциплинират, вече давали резултат.

Работим заедно с всички регулаторни органи да помагаме на българските потребители и производители, за да могат да оцелеят най-уязвимите групи и да се възроди българското земеделие, да има равнопоставеност. Не сме в битка с търговските вериги, а с нелоялните търговски практики, продължи Пулев.

И уточни, че и ББР ще бъде ключов фактор в тази трансформация, със земеделското министерство и комисията в парламента се разработват редица мерки за подкрепа на българските производители, за да може нашите стоки да са позиционирани добре. Има вече готови програми за млади земеделци и стопанства, за скъсяване на веригите за доставки. В напреднал етап били и законодателните изменения за кооперативите.

Карадимов обеща, че ще предостави справка относно размера на европейските санкции, тъй като по въпроса се спекулирало. В позицията си "Кауфланд" твърди, че общата сума на всички наложени глоби в целия ЕС в областта на нелоялните търговски практики за периода 2022-2024 г. възлиза на 41,9 милиона евро при 754 случая.

Полският орган за регулация е наложил на група "Делир" санкция в размер на 170 млн., след което съдът я е намалил на 110. Това не е проблематизирано, това не е драматизирано. От него няма създадено усещане, че Полша вече е задраскана от гледна точка на инвестиционна и конкурентна среда, каза Карадимов.