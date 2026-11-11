Дизеловата Skoda Octavia приключва, ще бъде заменена от хибрид

Skoda пусна на пазара първия пълен хибрид без външно зареждане в модела Octavia. За разлика от така наречения мек хибрид в моделите Octavia, Superb и Kodiaq, който използва стартера само в някои режими, пълните хибриди могат да изминат няколко километра изцяло на електричество.

Пълният хибрид в Octavia трябва да замени TDI двигателите, които ще бъдат спрени от производство в средата на следващата година, разкри ръководителят на представителството на Skoda Auto Иржи Малачек на среща с журналисти. Причината е спадът в интереса към дизеловите мотори. Той ще остане в по-големите модели Kodiaq и Superb.

Skoda има 33,3% дял от пазара на електрически автомобили в Чехия, като е продала 5199 автомобила за десет месеца, и очаква той да нарасне допълнително до края на годината благодарение на началото на продажбите на новите модели Epiq и Peaq.