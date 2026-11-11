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Дизеловата Skoda Octavia приключва, ще бъде заменена от хибрид

Георги Луканов

Георги Луканов

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Обновената Skoda Octavia се предлага в момента с подобрени бензинови и дизелови двигатели, както и с технологията мек хибрид. Снимки: Шкода
Обновената Skoda Octavia се предлага в момента с подобрени бензинови и дизелови двигатели, както и с технологията мек хибрид. Снимки: Шкода

Skoda пусна на пазара първия пълен хибрид без външно зареждане в модела Octavia. За разлика от така наречения мек хибрид в моделите Octavia, Superb и Kodiaq, който използва стартера само в някои режими, пълните хибриди могат да изминат няколко километра изцяло на електричество.

Пълният хибрид в Octavia трябва да замени TDI двигателите, които ще бъдат спрени от производство в средата на следващата година, разкри ръководителят на представителството на Skoda Auto Иржи Малачек на среща с журналисти. Причината е спадът в интереса към дизеловите мотори. Той ще остане в по-големите модели Kodiaq и Superb.

Skoda има 33,3% дял от пазара на електрически автомобили в Чехия, като е продала 5199 автомобила за десет месеца, и очаква той да нарасне допълнително до края на годината благодарение на началото на продажбите на новите модели Epiq и Peaq.

Обновената Skoda Octavia се предлага в момента с подобрени бензинови и дизелови двигатели, както и с технологията мек хибрид. Снимки: Шкода

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