Как да оцелеем на магистралата в гъста мъгла: максимум 50 км/ч, голяма дистанция и никога на дълги светлини

Тежката верижна катастрофа на магистрала "Тракия", в която се сблъскаха 86 превозни средства и отне живота на 12 души, разтърси страната. Очевидци описват гледката като "истински апокалипсис" с десетки смачкани до неузнаваемост коли, заклещени хора и горящи возила в двете платна.

Причината за подобни масови инциденти най-често е внезапното навлизане в участък с гъста мъгла, съчетано с несъобразена скорост и твърде малка дистанция. Официалната статистика на МВР и Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) показва, че магистрала "Тракия" е най-рисковата магистрала в България, на която се регистрират около половината от всички инциденти.

Районът около Ихтиман (от 40-и до 60-и км) е емблематичен с най-гъстите и внезапни мъгли, докато отсечката между 290-и и 300-и км край пътен възел "Зимница", където стана и днешната трагедия, също често попада в ниски сутрешни мъгли от поречието на река Тунджа. Пловдивското поле (около 120-и до 150-и км) също е опасно.

Ситуацията не е по-различна и на "Хемус", където виадуктите преди Витиня често биват замъглени от ниска планинска облачност, а по "Струма" в района на Дупница и Благоевград река Струма доприняса също за лоша видимост.

Шофирането при мъгла на магистрала изисква незабавна реакция и промяна в поведението зад волана, тъй като скоростите са високи, а видимостта пада под 100 метра изключително бързо. Първото и най-важно правило е скоростта да се намали веднага, като при видимост под 50 метра тя не трябва да надвишава 45–50 км/ч. Дистанцията трябва да се увеличи двойно или тройно, защото в мъгла човешкото око се подвежда и колите изглеждат по-далеч, отколкото са в действителност.

Важно е да се използват правилните светлини - къси в комбинация с фарове за мъгла (халогени). Включването на дълги светлини е груба грешка, тъй като те се отразяват в капчиците вода във въздуха и напълно заслепяват шофьора.

Ако видимостта е нулева, автомобилът трябва много внимателно да се изтегли в аварийната лента или да стигне до най-близкия паркинг. В случай на лек инцидент или принудително спиране, аварийните светлини трябва да се пуснат веднага, а всички пътници са длъжни незабавно да облекат светлоотразителни жилетки, да напуснат превозното средство и да застанат на безопасно разстояние зад предпазната мантинела извън пътя, тъй като оставането в колата крие реален риск от това тя да бъде пометена от следващия пристигащ автомобил.