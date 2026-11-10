Пламен Генчев, "Агробизнесмен на България" 2026 г.: От години мечтая за тази награда

Предстои редизайн на сайта bgfermer.bg, видеопоредица с най-добрите агробизнесмени и подкаст "Код БГ Фермер", обяви главният редактор на "Български фермер" Тихомир Тончев

Пламен Генчев, зърнопроизводител, който обработва 25 000 дка в селата Борисово, Ряхово, Стамболово, Кошарна и Малко Враново, е носителят на приза "Агробизнесмен на България" за 2026 г. Агрооскарът бе връчен за 35-а година на церемония днес в столичния хотел East Plaza Sofia от зам.-министъра на земеделието Янислав Янчев. Конкурсът се провежда с основната подкрепата на Банка ДСК и подкрепата на "Агрополихим" и "ТехноЛогика".

Огромна радост е за мен. От толкова години мечтая да съм на това място. Благодаря на семейството ми, колегите, партньорите, с които работих през тези 35 години, за да стигна дотук. Надявам се, че ще работим и занапред в годините, но пък имам и моите деца, които да ме заместят и ще бъдат второ поколение фермери, емоционални бяха думите на новия агробизнесмен. Пожела си след време да види и децата си на негово място.

Особено приятно ми е да връча тази награда на човек, който е разбрал, че добавената стойност в земеделието, а не просто чистото зърнопроизводство, е бъдещето и начинът да се развиваш. Това е достоен пример за посоката, която трябва да следва нашето земеделие, каза зам.-министър Янчев при връчването на червеното петле.

Фирмата на Генчев - „Сафари-М" ЕООД се занимава основно със зърнопроизводство, като основните култури, които се засяват, са пшеница, слънчоглед, рапица, царевица. 1700 дка от нея е на поливни площи - 700 дка са на капково напояване, а 1000 дка - с поливни машини. Отглежда още 1000 дка люцерна, както и етеричномаслени култури. Първоначално лавандула, но след трудностите с реализацията на тази култура и маслото от нея я изкоренява и се насочва изцяло към резенето. То е на 2000 дка със сертификат за биопроизводство. Има изградена и собствена дестилерия, в която се добива етеричното масло от резене, което се търси от фармацевтичната и козметична индустрия, както и цехове за пелети и за почистване на семена.

Червено петле за млад агробизнесмен на годината грабна Павел Хазърбасанов. Отличието връчи Михаил Комитски, изпълнителен директор на Банка ДСК и член на Управителния съвет (вдясно).

По традиция редакцията на водещия седмичник за земеделие и агробизнес - "Български фермер", награждава и заслужили земеделци и работещи в сектора в различни категории.

Днес е 35-ото юбилейно издание на конкурса „Агробизнесмен на България" - най-авторитетният конкурс в съвременната история на българското земеделие. От 1991 г. вестникът без прекъсване търси и разказва за хората, за които Земята и земеделието са кауза.

С тези думи Тихомир Тончев, главният редактор на в. „Български фермер", откри тазгодишното издание на „Агробизнесмен на България".

За биопроизводител бе наградена биоферма „Поляна", а отличието връчи заместник главният редактор на "24 часа" Марияна Литова на агронома Силвия Велкова (вдясно).

Днес обявяваме и мащабната и дългосрочна цел да дебатираме по темата „Цени и надценки", която е особено актуална след вчерашната глоба от 76 милиона евро за една от търговските вериги. Заедно ще търсим отговори как се произвежда храната ни, каква е нейната реална цена, къде започват нереалните надценки и как производители и търговци да общуват без посредници, добави Тончев. И обяви, че през 2027 г. предстоят редица новости в "Български фермер", част от медийната платформа „24 часа", която има над 2,5 милиона читатели месечно, като само "Български фермер" има над 310 000 уникални посетители.

Предстои редизайн на сайта bgfermer.bg, видеопоредица с най-добрите агробизнесмени и подкаст „Код БГ Фермер". Ще пуснем и нов вайбър канал с агропрогнози, фермерски хороскоп, борсови информации и най-важните новини от деня. Ще има и интерактивни проекти, както и повече видимост във всички социалните мрежи, обяви главният редактор.

Наградата в категорията "Животновъд" отиде при Илхан Сабриев, получавайки приза от изпълнителния директор на държавен фонд „Земеделие" Владислава Казакова.

Вие отличавате една малка част от хората, които всъщност носят това призвание - да са фермери, но от друга страна давате посоката на останалите 60 хил. земеделски стопани, които всеки ден с труда си и призванието, което са приели, докарват храната на нашата трапеза, обърна се зам.-министър Янчев към присъстващите в залата.

Той увери, че екипите на министерството и на Държавен фонд "Земеделие" се опитват въпреки трудностите да отговорят на всички предизвикателства - силно увеличени производствени разходи, проблеми с пазара, затруднена логистика. Мисията ни е до кроя на годината да успеем да подпомогнем земеделския бранш, така че поне тази зима всички да са спокойни от гледна точка на това, че ще бъдат обезпечени, увери той.

Отличие за Агроиновация заслужи "Агрополихим".

Приз в категорията "Растениевъд" получи Ангел Аршинков. Червеното петле му връчи главният редактор на в. "Български фермер" Тихомир Тончев (вляво).

"Агрополихим" е пионер в Европа при използването на нисковъглероден или т. нар. „син" амоняк в производството на минерални торове. От тази година заводът в Девня комбинира три решения за декарбонизация. Една част от производството на амониев нитрат е с по-нисък въглероден отпечатък, като освен сертифициран син амоняк се ползват още 100% електроенергия от възобновяеми източници и био-базиран водоразтворим омаслител.

Отличието получи Мая Стефанова, директор „Екология и климатични промени" в „Агрополихим" от Димитър Греков, бивш земеделски министър и преподавател в Аграрния университет-Пловдив.

За нас тази награда е особено ценна, не защото ни е първа, а защото тази иновация за нас има много смисъл - това е първият торов продукт, който произвеждаме. Да направим иновация от най-класическия познат торов продукт, който едновременно да изпреварва регулаторните изисквания, и в същото време да е толкова добър - това е най-голямото признание за нас. Благодарим за доверието, каза Стефанова при получаването на отличието.

Всичко в земеделието започва от науката и иновациите и фокусът трябва да бъде основно върху тях двете, които да стимулират производството да върви напред, поздрави Греков "Агрополихим".

Приз в категорията "Растениевъд" получи Ангел Аршинков.

Отличие за Агроиновация заслужи "Агрополихим". Отличието получи Мая Стефанова, директор „Екология и климатични промени" в „Агрополихим" от Димитър Греков, бивш земеделски министър и преподавател в Аграрния университет-Пловдив.

Аршинков е агроном по професия, завършил е Аграрния университет в Пловдив, специалност лозаро-градинарство. През 2013 г. печели проект за малки земеделски стопанства и създава собствено в землището на с. Яким Груево, община Стамболийски, в което отглежда зеленчуци, основно зеле и пипер.

Няколко години по-късно Ангел решава да се насочи към по-нишови култури, които да имат по-добра реализация. Създава 15 декара дюлево насаждение, а на 7 декара отглежда декоративни тикви.

Благодаря за наградата и че оценявате нашия труд. Карате ни да вярваме, че това, което правим, е добро и трябва да продължаваме. Благодаря и на семейството ми, което толкова години е зад гърба ми и ми помага, не скри вълнението си Аршинков.

Отличието му връчи главният редактор на "Български фермер" Тихомир Тончев.

Показателно е как един малък производител е голям в мечтата, за да реализира успешно стопанство именно с нишови продукти, а не с масови, каза Тончев.

Наградата в категорията "Животновъд" отиде при Илхан Сабриев.

Зам.-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев увери, че министерството се опитва по всякакъв начин да отговори на предизвикателствата, пред които са изправени земеделските производители.

35-годишният Илхан Сабриев e 24 часа в денонощието зает с грижите за животните в семейната ферма "Гъбене" в едноименното габровско село. Но не се оплаква от липсата на свободно време, защото за него животновъдството освен бизнес е и призвание. Заедно с баща си Раим Ахмедов и семейството му се грижат за 310 крави от породите Монбелиард и Холщайн. От тази година имат и собствена мандра, в която произвеждат фермерско сирене, което продават в Габровско, Севлиевско, Дряновско и Тревненско. До месец-два предстои и пускането на линия за кисело мляко.

Ще продължим в същия дух, благодаря, обеща Сабриев, получавайки приза от изпълнителния директор на държавен фонд „Земеделие" Владислава Казакова. Запознахме се преди събитието и съм щастлива да видя, че там където традициите се срещат с иновациите, се получава нещо много хубаво. Благодаря, че помагате на вашия регион и затова, че хората могат да слагат чисти, качествени продукти на масата си, каза Казакова.

За биопроизводител бе наградена биоферма „Поляна".

Главният редактор на в. "Български фермер" Тихомир Тончев очерта новостите, които се подготвят за хартиеното и медийното издание на агровестника.

Земята, на която се развива ферма „Поляна", е изцяло био, а част от производствените дейности са сертифицирани и по строгия международен биодинамичен стандарт Demeter. Мартин Ганев e и управител на фирмите Зелена Странджа, Папия и др., които оперират под шапката на Биоферма „Поляна". Фермата стопанисва около 4000 дка земя, около 100 крави и телета, близо 200 овце, 150 кози с приплодите. Произвежда зърна, бадеми и орехи, билки, бобови, кашкавал, месни деликатеси и от скоро – най-доброто натурално вино на България според авторитетната класация на ДиВино.

Отличието връчи заместник главният редактор на "24 часа" Марияна Литова на агронома Силвия Велкова.

Ако утре има движение на биоманиаците, аз без конкурс мога да го оглавя. И ако отворите моя хладилник, ще разберете защо. Много старателно подбирам за себе си и за семейството си чисти продукти от български производители, сподели Литова и добави, че зад усилията на биопроизводителите стоят много усилия и целогодишна грижа, за да могат все повече българи да се хранят чисто. Вече сме цяла армия от осъзнати хора, които търсят точно тези качествени продукти. И мога да ви гарантирам, че медийна платформа "24 часа" ще остане ваш коректен партньор, обърна се тя към Велкова и всички в залата.

Опитваме са да затворим изцяло производствената си дейност, от фермата да излиза само крайният продукт, а да не излиза почти нищо. С амбицията сме да продължим да се развиваме и се надявам, че наистина потребителите на биохрана ще се увеличават у нас, каза Велкова.

Червено петле за млад агробизнесмен на годината грабна Павел Хазърбасанов.

Наградените успели хора в агробизнеса за 2026 г. и връчилите отличията.

Той избира полето край Пазарджик пред жълтите павета в София. 31-годишният Павел Хазърбасанов заедно с брат си Неделчо и съдружника си Стоил Димитров се грижат за биолешникова градина от 165 дка и овощен разсадник от 10 дка за фиданки, или за общо 175 декара. Предстои да се превърнат и в демонстрационен център за технологията за новия за страната ни италиански

сорт лешници „Тонда Франческана".

Хазърбасанов благодари искрено, "защото е страхотно, когато има такъв тласък и признание".

Отличието връчи Михаил Комитски, изпълнителен директор на Банка ДСК и член на Управителния съвет.

Имам три деца, от които искам да се уча, не толкова те от мен. Едното отиде в чужбина да учи, но му казах, че може само ако се върне обратно у нас. Радвам се на хора като Павел, които са били навън, взели са своя опит и са се върнали тук, за да развиват бизнеса си. Потенциалът на този пазар с лешниците е да се удвои в следващите 10 години. Напипали сте страхотна ниша, лешниците са с много потенциал, поздрави Комитски младия агробизнесмен.