Hyundai патентова джанти с променлива геометрия

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Южнокорейските автомобилни гиганти Hyundai и Kia патентоваха в САЩ новаторска технология за джанти с променлива аеродинамика. Системата използва подвижни ребра, които променят конфигурацията си в зависимост от условията на пътя. При висока скорост на магистралата джантите се затварят напълно, за да намалят въздушното съпротивление, а в града се отварят автоматично, за да осигурят необходимото охлаждане на спирачната система.

С навлизането на електромобилите производителите масово преминаха към максимално затворени колела, за да спечелят ценни километри пробег, което обаче сериозно влоши охлаждането на спирачките. Новият патент се опитва да разреши именно този проблем.

Статистиката показва, че джантите и гумите са отговорни за близо 25% от общото аеродинамично съпротивление на автомобила при висока скорост.

Поради голямата сложност на механизма и очакваните високи разходи за поддръжка и подмяна, съществува реален шанс проектът да остане само на етап патент, каквато е съдбата на много други автомобилни иновации.