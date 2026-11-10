Николай Вълканов: България ще стане първата страна, приела еврото, която не привлича инвестиции, а ги губи

България е на път да се превърне в единствената държава, приела еврото, която не само няма да привлече нито една стотинка чуждестранни инвестиции, а напротив - ще загуби съществуващи такива и вероятно и работни места.

Наложената глоба е в резултат на едно законодателство, което се превръща в Франкенщайновско законодателство. Обещаваха ни немско законодателство в сферата на защита на конкуренцията, а получихме унгарско. И аз се притеснявам, че ще постигнем и всички унгарски успехи и резултати по този повод.

Тези опасения изрази председателят на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов по повод наложената от КЗК рекордна глоба от 75 млн. евро срещу "Кауфланд".

Вълканов присъства на събитие на КЗК, на което се представя анализ за допустими практики за коопериране в земеделския сектор. Там бяха и вицепремиерът Александър Пулев и председателят на КЗК Росен Карадимов, които също коментираха въпроса.

Според него размерът на глобата е абсолютно несъразмерен на фона на цялата практика от последните две години в тази сфера в целия ЕС. Кумулативно говорим за 754 подобни решения, които са завършили с два пъти по-малък общ размер на глобите. Ако трябва да го сравня с нещо, при вас медиите често се използва думата "дело шамар". Аз мисля, че в случая е подходящо да се използва и за това, което се случи вчера, направи сравнение Вълканов.

Основните ни опасения са, че с измененията на законите търговската инициатива и конкуренцията между самите търговци административно бива ограничавана. Възможността на търговците да управляват свободно асортимента си също бива ограничавана. В крайна сметка от всичко това ще пострадаме всички ние като потребители, предупреди той. Освен това в закона са били заложени санкции за нарушения, които никъде в Европа не се санкционират като процент от оборота.

Той обясни, че търсят диалог с държавата, но все още не са получили среща. Според него стотици хиляди български производители работят отлично с търговските вериги, но опитите на "някаква клика, която се опитва да влезе през задния вход в търговията на дребно по собствени правила, с помощта на държавата, се превръща в генерален спор между производители и търговци, какъвто няма."

Вълканов визира млекопроизводители, които са подали сигналите срещу "Кауфланд" през КЗК. "Част от тях са в властта официално, друга част са съветници. Ако погледнете всички промени в законодателството и всички абсурдни меморандуми, за които става дума в млечния сектор, единствената им цел е едно сдружение да ограничи достъп на неговите конкуренти до търговските вериги.