Автомобилите са следващата цел на хакерите!

Звучи като сценарий от научнофантастичен филм или нещо, което никога не би могло да се случи в собствения ви автомобил: климатикът, настроен на студено в горещ летен ден, внезапно зацикля на възможно най-високата температура и превръща купето в сауна.

Според експертите по киберсигурност това е реална заплаха, която собствениците на съвременните коли трябва да започнат сериозно да вземат предвид. В свят, в който всичко става "умно", дигиталната уязвимост вече не се ограничава само до нашите компютри и смартфони.

Миналата седмица стотици собственици на супермаркети в Белгия бяха принудени да изхвърлят тонове с храна, след като хладилниците и фризерите бяха пренастроени на 70 градуса. Хакери проникнали в контролите на търговските уреди и вдигнали дистанционно температурата в хладилниците.

В този контекст съвременната кола се очертава като един от все по-привлекателните обекти за хакване. Докато в недалечното минало се возехме в "скучни" автомобили, които нямаха никаква връзка с интернет, днес ситуацията е коренно различна. Любопитното е, че дори сегашните, сравнително модерни коли по пътищата все още не са особено интересни за хакерите. Истински апетитните цели са автомобилите, които се разработват и проектират в момента.

Този нарастващ риск е пряко свързан с голямата промяна в автомобилната архитектура.

Производителите все повече консолидират различните електронни компоненти

върху един или само няколко централни компютъра по подобие на това, което Porsche прави с новата си мултимедийна система PCM.

В миналото в автомобила се използваха множество изолирани компютри, всеки от които отговаря независимо за една специфична и ограничена задача. Днешните процесори обаче са достатъчно мощни, за да обединят и управляват десетки процеси едновременно. От гледна точка на бизнеса това е гениално решение, което води до значително опростяване на вътрешните системи, спестява място, тегло и най-вече носи огромни икономии на разходи за компаниите.

Именно това групиране на задачи обаче се превръща в най-слабото звено. Поради консолидацията, веднъж преминали през дигиталната отбрана на автомобила, хакерите могат много по-лесно да получат достъп до множество системи едновременно. Преди това беше технически невъзможно просто защото отделните компютри в колата не комуникираха помежду си.

Тази икономически изгодна разработка крие сериозни недостатъци, особено като се има предвид, че тези централни компютри са постоянно свързани с глобалната мрежа. Подобна свързаност улеснява извършването на едновременна атака срещу цял автопарк от една-единствена централна точка по света.

Автомобилните производители подхождат предпазливо към сигурността и досега успяват да държат най-важните системи за задвижване, управление и безопасност изолирани в напълно затворена вътрешна мрежа. Поради тази причина за злонамерените лица все още е изключително трудно да поемат контрол над спирачките или волана, без да присъстват физически в превозното средство.

Това ограничение обаче изобщо не означава, че те не могат дистанционно да си поиграят с комфорта на возещите се, променяйки работата на климатика, радиото или навигацията.

Поради тази бързо развиваща се заплаха експертите предупреждават, че

автомобилните гиганти трябва спешно да преосмислят стратегиите си за сигурност

Индустрията е изправена пред предизвикателството да намери деликатен баланс между това, което клиентите наистина искат, и технологичното пресищане, което им се предлага. Колкото повече функции, сензори и приложения се вграждат в едно превозно средство, толкова по-сложни стават неговите системи. А в света на софтуера по-голямата сложност неизбежно означава повече пропуски в кода и повече потенциални уязвимости в сигурността.

В същото време специалистите отчитат съществуването на постоянно нарастваща група от потребители, които изпитват умора от технологиите и всъщност искат просто обикновена кола. Те нямат нужда от автономни функции, постоянно онлайн присъствие или сложни менюта. Тяхното желание е за надеждно возило в класическия му смисъл, което просто и сигурно да ги отведе от точка А до точка Б без излишни главоболия и без риск да бъде заключена срещу откуп от киберпрестъпници.