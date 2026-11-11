Дойде краят на арматурното табло в колите

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Традиционното арматурно табло с физически бутони, циферблати и пластмасови панели отстъпва място на изцяло нови технологии.

Първоначално аналоговите арматурни панели се смениха с цифрови, които замениха механичните стрелки с гъвкави графични интерфейси, които шофьорите можеха да персонализират според нуждите си.

След това head-up дисплеите станаха популярни, пренасяйки най-важните данни директно в полезрението на водача, за да се намали времето, в което той гледа настрани.

Автомобилните компании вече са намерили съвсем нов начин да задържат вниманието на шофьора и да преосмислят изцяло архитектурата на купето.

За разлика от досегашните таблети, закрепени по средата на конзолата, най-модерните системи представляват масивни конструкции, които често надхвърлят 110-120 сантиметра в широчина и се простират от лявата предна греда до дясната, заменяйки изцяло горната част на класическото пластмасово табло. Макар визуално да изглеждат като един гигантски, непрекъснат екран, под общото извито защитно стъкло всъщност са разположени две или три отделни OLED матрици с висока резолюция.

Те са интелигентно разделени на зони - за шофьора, централна за навигация и мултимедия, и отделен сектор за предния пътник.

Важно дизайнерско решение при луксозните модели е изнасянето им максимално напред и нагоре - там, където таблото среща предното стъкло. Това осигурява перфектна видимост, защото очите на водача не трябва да променят фокуса си, когато превключват поглед от пътя към уредите.

През последното десетилетие екраните категорично доминират в интериора на новите модели, превръщайки се в централен елемент на дигиталната еволюция. В центъра на арматурното табло откривахме все по-големи цветни сензорни екрани с графика с висока резолюция и бързи процесори, докато зад волана традиционните аналогови арматурни панели отстъпват място на цифровите.

Тази тенденция доведе до премахването на десетки физически превключватели, концентрирайки управлението на климатичната система, мултимедията и настройките на автомобила в единен софтуерен потребителски интерфейс.

Много компании вече внедряват двойни, дълги и тесни екрани, които интегрират както цифровия инструментален панел, така и контролите за инфотейнмънт под общ стъклен панел.

Head-up дисплеят също се радва на голяма популярност.

Този преходен етап подготви потребителите за още по-радикална промяна, при която границата между стъкло, екран и табло започва напълно да изчезва.

Нов тип дисплей е в начален стадий на развитие и е на път да премахне напълно "традиционното" арматурно табло, както в аналогов, така и в дигитален вид. Чрез използването на технологии като

Shy Tech (при която бутоните и екраните светват само при доближаване на ръка, а през останалото време остават невидими)

интериорът придобива усещане за простор и технологично съвършенство.

Новият Citroen C3 умело комбинира двата свята, за да остане в по-достъпния ценови сегмент. Той елиминира класическия инструментален клъстер зад волана, като го заменя с много дълъг и тесен дигитален екран, разположен високо в основата на предното стъкло, директно в полезрението на шофьора. За мултимедийните функции обаче моделът запазва традиционния свободностоящ 10-инчов таблет, прикрепен в средата на таблото.

Новите модели от по-високия клас на BMW Neue Klasse, като очакваните i3, iX3 и iX4, отиват крачка напред и развиват тази концепция в панорамна дигитална лента, която заема цялата ширина на предното стъкло. Цветният екран там показва най-важната информация пред водача, включително скоростта и зареждането на батерията. В центъра намираме индикации за аудиосистемата и навигацията, докато от страната на пътника има вторични съобщения, например относно времето, датата, мултимедийни забавления или социални известия.

Mercedes ускорява прехода към т.нар. архитектура "от колона до колона" (pillar-to-pillar), залагайки на следващото поколение на емблематичния MBUX Hyperscreen. В новия електрически GLC марката внедрява гигантски 39-инчов непрекъснат панел с над 10 милиона пиксела. Използва интелигентен

изкуствен интелект, който променя темите и фоновете в синхрон с амбиентното осветление

Важното тук е, че Mercedes запазва физическа лента с бутони под екрана за по-лесен достъп, коригирайки предишни критики на потребителите за прекаленото разчитане на сензорни плъзгачи.

Audi изгражда изцяло нова визия за купето чрез концепцията Digital Stage (Дигитална сцена), въведена в модели като Q6 e-tron, A6 e-tron, както и най-новите поколения на A5 и Q5 Audi MMI panoramic display. Инженерите от Инголщат залагат на извит панорамен OLED дисплей, който обединява 11,9-инчовия дигитален кокпит и 14,5-инчовия централен MMI сензорен екран Displays and operating concept. Дизайнът е извит и ориентиран изцяло към водача.

Концептът Renault E-Space, който наскоро видяхме на изложението в Париж, използва нещо подобно, залагайки на флуиден дизайн, който интегрира стъклените повърхности с интелигентни текстилни материали.

Панорамната визия на BMW е дълга цели 110 сантиметра, с впечатляващ диагонал на екрана от 43,3 инча, заемащ цялото пространство под челното стъкло. Водачът може лесно да персонализира показваната информация чрез жестове или от волана, а като допълнителна опция се предлага и усъвършенстван head-up дисплей с 3D визуализация и добавена реалност, която наслоява навигационните стрелки директно върху реалния път.

В BYD Tang този конкретен екран, наречен Star Ring, е с размер 35,4 инча и използва изключително тънка рамка, което го кара да изглежда като естествено продължение на предната част на автомобила.

В същото време американският Lincoln създаде Nautilus, който отива още по-далеч и е оборудван с масивен 48-инчов панорамен екран. Освен че е изключително широк, той е и висок, като е перфектно интегриран в най-далечния ръб на арматурното табло, създавайки усещане за киносалон в купето.

В допълнение към повишената ергономичност, сигурност и лесно управление, които предлагат, този нов тип дисплеи помагат изключително много и на самите автомобилни дизайнери. Те вече могат по-лесно да играят с изчистени, минималистични форми и устойчиви материали, които няма да бъдат прекъсвани от принудителното разполагане на аналогови инструменти или масивни пластмасови козирки на арматурното табло.