Правителството заменило облагането на свръхпечалбата с облагане на оборота

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Министерството на финансите е променило първоначално предложената методика за установяване на свръхпечалбите в определени икономически сектори, като новите текстове на практика предвиждат допълнително облагане на оборота.

Това стана ясно при обсъждането на първо четене на измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане в парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Най-сериозни дебати предизвика предложението за въвеждане на еднократен данък върху свръхпечалбите в шест икономически сектора, съобщава "Сега".

Мярката обхваща банките, застрахователните дружества, мобилните оператори, търговците на хранителни стоки с годишен оборот над 5 млн. евро, компаниите за бързи кредити и обменните бюра.

Промените в методиката за определяне на свръхпечалбата предизвикаха въпроси, тъй като според критиците новият подход може да доведе до облагане не само на печалбата, но и на оборота на засегнатите компании.

От ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС не подкрепиха законопроекта.

"Първоначално в текстовете за обществено обсъждане методологията беше да се отчита счетоводната печалба преди данъци и лихви спрямо печалбата, но впоследствие индикаторът е променен на нетните приходи от продажби спрямо печалбата. Така дори и фирмите с намаляваща рентабилност, ще бъдат обложени допълнително", отбеляза Мартин Димитров.

"Печалбата е естествена цел на икономическите субекти в една пазарна икономика. Терминът "свръхпечалба" е оксиморон. Измисляте екстремни еднократни данъци, защото не можете да свиете разходите, а те, без ефекта на парите от ПВУ, са с 2.5 млрд. евро повече догодина", посочи бившият финансов министър, сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов.

Той, както и депутати от повечето опозиционни партии, изразиха силно съмнение, че правителството ще събере догодина 800 млн. евро от облагане на свръхпечалбата.

На въпроси защо енергетиката е изключена от новото еднократно облагане, зам.-финансовият министър Людмила Петкова обясни, че производителите на електроенергия вече се облагат допълнително чрез механизма за отчисляване на вноски във Фонд "Сигурност на електроенергийната система", за да се осигуряват компенсации за бизнеса. А фирмите от нефтопреработката, горивата и природния газ вече са били обложени с 30% за свръхпечалбата си през 2022 и 2023 г. с еврорегламента за "солидарната вноска" заради скъпите енергоносители. "Лукойл Нефтохим" например е превел 219 млн. лв. данък свръхпечалба, посочи Петкова.

Тя обаче предложи на депутатите, ако настояват, да внесат при второто четене на законопроекта текстове за допълнително облагане на свръхпечалбата и на енергийния сектор.

Петкова призна, че са променили методиката за определяне на свръхпечалбата заради банките и застрахователите, защото първоначалният вариант е бил труден за прилагане от тях.

В дебата стана ясно, че правителството е мислело първоначално да обложи еднократни фирмите със свръхпечалба от всички сектори, но са се отказали, защото са искали да избегнат допълнително облагане на производствени фирми, направили сериозни инвестиции за развитието си.

"Това беше труден избор. Решихме да не засягаме най-производствената част на икономиката", обясни и шефът на бюджетната комисия Константин Проданов. Той посочи, че банките изнасят 45% от печалбата си като дивидент и тя не се инвестира в икономиката.

От "Възраждане" обявиха, че за второто четене на законопроекта ще предложат двойно по-висок праг на оборота за търговците на храни. "Сегашните 5 млн. евро годишен оборот ще удари българския бизнес. Той не трябва да бъде поставен наравно с мащабните международни търговски вериги", заяви Цончо Ганев.

От МФ също обявиха, че ако желаят, депутатите може да променят и този параметър, за да не попадат по-малки търговци в обхвата на данък "свърхпечалба".