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Държавни служители заплашват с ефективна стачка, настояват за 350 евро увеличение на заплатите

Александра Николаева

Редактор: Александра Николаева

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председателят на Синдиката на административните служители "Подкрепа" Кремена Атанасова кадър; bgonair
председателят на Синдиката на административните служители "Подкрепа" Кремена Атанасова кадър; bgonair

Ключови структури от администрацията са в стачна готовност и вече събират подписи за провеждането на ефективна стачка.

Това обяви за Българското национално радио председателят на Синдиката на административните служители "Подкрепа" Кремена Атанасова: "Напрежението сред работещите в държавната администрация нараства и към момента прекомерното натоварване на хората, в комбинация с унизителното заплащане, води до това, че в голяма част от административните структури се събират подписки за стартиране на ефективни стачни действия с искане за увеличение на заплатите на колегите с твърда сума от 350 евро на човек и не по-малко важно - възстановяване на допълнителното възнаграждение за опит и стаж, така наречения "клас прослужено време".

Сред тези структури са Националният осигурителен институт, Националният статистически институт, Агенцията по вписванията, Агенцията за социално подпомагане и Инспекцията по труда. Атанасова допълни, че съкращенията, които се правят в различни структури, са "на парче" и не са плод на анализ.

председателят на Синдиката на административните служители "Подкрепа" Кремена Атанасова кадър; bgonair

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