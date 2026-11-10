България, Азербайджан, Грузия и Турция ще си партнират стратегически за чистата енергия

Спорезумението бе подписано от енергийните министри на четирите държави по време на климатичната конференция на ООН COP31 в Анталия

Правителствата на Азербайджан, България, Грузия и Турция ще си партнират стратегически за чиста енергия, както и за подобряване на регионалната свързаност. Споразумението за стратегическо партньорсто беше подписано от енергийните министри на четирите държави по време на климатичната конференция на ООН COP31 в Анталия. Министърът на енергетиката на България Ива Петрова, министърът на енергетиката и природните ресурси на Турция Алпарслан Байкаркар, министърът на енергетиката на Азебрайджан Пярвиз Шахбазов и вицепремиерът на Грузия Мариам Квривишвили сложиха подпис под документа от името на правителствата си.

Според споразумението страните си поставят за цел да насърчават трансграничния пренос, разпределението и търговията с електрическа енергия, произведена от източници на чиста енергия, да определят технически, търговски и регулаторни условия за гарантиране на безопасен, надежден и непрекъснат пренос на електрическа енергия между участващите държави, както и да подпомагат интегрирането на своите електроенергийни мрежи. В някои чуждестранни сайтове се коментира зеленият коридор, който тръгва от Азербайджан, през Груция, Турция, България.

В документа се предвижда и подобряване на комуникациите и преноса на данни чрез оптични кабели за предоставянето на енергийни услуги в рамките на nроекта.

Споразумението има за цел да укрепи сигурността на регионалните енергийни доставки, да разшири търговията с чиста енергия, да диверсифицира енергийните източници и да насърчи изграждането на дългосрочно стратегическо партньорство в областта на енергетиката между четирите държави, съобщават от ведомството на министър Петрова.