На първо четене: бюджетна комисия одобри промени в два данъчни закона (Обзор)

Управляващи и опозиция заедно гласуваха повече данъчни облекчения за деца

33% облагане на свръхпечалби обаче ги раздели, мнозинството си ги прие

Вдигат всички глоби по всички данъчни закони, някои с размера на инфлацията, други само се превалутират от левове в евро

Пакет от промени на данъчни закони одобри бюджетната комисия на първо четене. Дебатите по тях продължиха повече от 5 часа. Опозицията подкрепи някои от предложенията за промени.

Без „въздържали" се и „против" бяха гласувани поправките в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които предвиждат по-висок размер на данъчните облекчения за деца и ново данъчно облекчение за детско развитие.

При представянето им зам.-финансовият министър Людмила Петкова обясни, че се обмисля размерите на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания да бъдат трайно уредени в закона, а не да се определят всяка година в закона за бюджета.

Новите ставки, които ще влязат в сила от 1 януари 2027 г., предвиждат по-висок размер на облекчението за деца - от 6000 лева на 5000 евро при едно дете, от 12 000 лева на 10 000 евро при две деца и от 18 000 лева на 15 000 евро при три и повече деца. Облекчението за деца с увреждания се повишава от 12 000 лева на 12 000 евро.

Не се променя възможността двете данъчни облекчения да се ползват авансово през годината чрез работодател. Зам.-министър Петкова изчисли, че мярката ще струва на хазната 137,5 милиона евро.

Въвежда се и ново данъчно облекчение за детско развитие, което ще се полага за реално извършени и документално доказани разходи за здравни, образователни и спортни дейности на ненавършили пълнолетие деца. Ако не бъдат променени при второ четене, това означава, че от годишната данъчна основа ще се приспадат до 2000 евро при едно дете, до 4000 евро при две деца и до 6000 евро при три и повече деца.

Според вносителите мярката е в помощ на непрекъснато нарастващите разходи на семействата за отглеждане и развитие на децата, свързани със здравни, образователни и спортни дейности. Според Петкова тези разходи са допълнителна финансова тежест за много семейства. За разлика от действащите данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания, които предоставят обща подкрепа, новото облекчение цели да насърчи и подпомогне конкретно направените през годината разходи за стоки и услуги, свързани със здравето, образованието и физическото развитие на ненавършили пълнолетие деца, обясни тя.

Документи за тези разходи няма да се прилагат в данъчните декларации, но това облекчение ще бъде обвързано с представяне при поискване от органите по приходите на документи, удостоверяващи извършването и плащането на съответните разходи.

Петкова обясни още, че мярката има и втора цел - да помогне за изсветляване и надлежното документиране на доставките на тези стоки и услуги. Нетният ефект и на тази мярка за хазната е отрицателен - според прогнозата 93 милиона евро по-малко ще влязат в нея.

Повече от час дебати отне актуализирането на размерите на глобите и имуществените санкции в закона, които не са променени от 2007 г., и по тази причина, според зам.министър Петкова, са загубили своя превантивен и възпиращ ефект. Според нея предложеното увеличаване на санкциите във всички данъчни закони е актуализация, съобразена с натрупаната инфлация. Повечето от тях не са променяни от 2007 г., когато са приети данъчните закони, в резултат на което реалната стойност е съществено намалена.

Сметките на финансовото министерство за натрупаната инфлация за периода от 2006 г. до 2026 г. са, че тя е 116,29 процента. Петкова опонира на критиките, че глобите просто от лева се обръщат в евро и така се увеличават двойно. „Има три групи санкции - санкции, които не са променяни в периода от 2007 г. до 2019 г. и за тях се предвижда актуализирането им в размер в евро, като така се отчита натрупаната инфлация. Втората група са санкции, които не са променяни в периода от 2020 г. до 2022 г., тъй като в този период са въвеждани европейски директиви прилагани насоки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Сега техният размер се актуализира пропорционално на натрупаната инфлация за съответния период. Третата група санкции са приети или актуализирани в периода от 2023 г. до 2026 г. и при тях се предвижда само превалутиране по фиксирания курс и закръгляване до подходяща стойност в евро, без допълнително увеличаване на размера", обясни механизма Петкова.

На първо четене комисията одобри и спорното въвеждане на еднократен данък в размер на 33% върху свръхпечалбата на компаниите в определени икономически сектори. При тях обаче мненията се разделиха и те не бяха подкрепени от опозицията. Приемането им бе с 13 гласа "за", 8 "против" и 1 "въздържал се".

Ако не бъде променена между двете четения и в зала, мярката ще се отнася за банки, застрахователни дружества, търговци с храни с нетни приходи от продажби за 2026 г. не по-малко от 5 млн. евро, телекомуникационни компании, обменни бюра и дружества за бързи кредити.

Петкова бе категорична, че временното въвеждане на този данък не променя режима на корпоративното подоходно облагане и мярката не засяга облагането на стандартната печалба. Временният механизъм цели преразпределение на извънредни печалби, натрупани в период на икономическа несигурност от компании в определени сектори. Предвижда се 30% от данъка да може да бъде преотстъпван за конкретни цели като инвестиции или формиране на резерви. 800 млн. евро ще влязат в хазната от този данък, който ще важи само за 2027 г., уточни Петкова.

Бившият финансов министър и лидер на ПП Асен Василев от ПП заяви, че те няма да подкрепят предложения законопроект, определи механизма като погрешен, а данъка като цяло като отблъскващ инвеститори. Той попита още защо секторът на енергетиката също не попада в обхвата на данъка. Мартин Димитров от ДБ пък бе категоричен, че текстовете в законопроекта не са данък върху печалбата, а върху оборота на конкретни компании. В отговор Петкова обясни, че енергийният сектор не е включен в обхвата на данъка, тъй като в избрания референтен период за определяне на прекомерна печалба – от 2020 – до 2025 година, попадат периоди, в които енергийните компании вече са били обложени с временна солидарна вноска върху свръхпечалбата.

Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС подчерта, че печалбата е естествена цел на компаниите и "свръхпечалба" звучи като оксиморон. Според него управляващите предлагат подобни мерки, тъй като не могат да овладеят бюджетните разходи и разчитат на "авариен еднократен акт", за да убедят ЕК, че полагат усилия за свиване на бюджетния дефицит.

Цончо Ганев от "Възраждане" пък смята, че корпоративният данък в България е нисък и облагането на свръхпечалбата би било в полза на бюджета и обеща подкрепа на групата. Според Ганев прагът от 5 млн. евро за търговците на храни поставя дребния бизнес на равна основа с големите чуждестранни вериги. Той предрече, че това ще смаже българските търговци, затова между първо и второ четене на законопроекта "Възраждане" ще предложи този праг да се увеличи двойно. Петкова допусна увеличаване на прага като възможност.

Румяна Петрова от "Прогресивна България" (ПБ) посочи, че енергийният сектор в страната прави вноски във фонд "Сигурност на електроенергийната система" по повод въпросите на опозицията защо енергийният сектор не е включен в обхвата на закона.

Против данъка бе зам.-председателят на Българската стопанска камара Станислав Попдончев. Той припомни, че мярката е извънредно подоходно облагане един месец преди началото на годината, в която ще се събира новият данък. От БСК ще настояват механизмът за определяне на прекомерната печалба да се преработи, тъй като въвежда форма на облагане на оборота.

Боян Митракиев от КРИБ подкрепи коментарите, че се въвежда данък върху оборота. Относно прага за търговците на храни от 5 млн. евро той предложи да бъде увеличен до 25 млн. евро, за да не бъдат засегнати дребните търговци.

Генералният директор на Асоциацията на българските застрахователи Нина Колчакова пък попита защо застрахователите са включени в обхвата на данъка. Според нея това е репутационен удар върху сектора, който не генерира прекомерни печалби, а предложените мерки дават негативен сигнал към потребителите, че секторът печели на техен гръб. Тя предложи също законодателите да помислят за облекчение за работодателите, които застраховат своите служители.

Константин Проданов от ПБ цитира данни от доклади на Международния валутен фонд и ОИСР, според които облагането на свръхпечалбите е легитимна икономическа мярка. Той отбеляза, че подобни мерки са въведени и в други страни в ЕС, сред които Испания, Италия, Чехия, Литва, Унгария, Словакия и Латвия. "Ние не изобретяваме топлата вода", каза той.

Одобрените от бюджетната комисия на първо четене промени в Закона за корпоративно подоходно облагане включват също увеличаване от 102,26 евро на 200 евро на максималната месечна стойност на ваучерите за храна, които работодателите могат да осигуряват на служителите си. Сумата над 102,26 евро ще се облага с данък в размер на 7%. Планирано е максималната годишна квота за ваучери за храна да се увеличи на 1,5 млрд. евро от 1 януари 2027 година.

Асен Василев заяви, че ПП не одобрява облагането на ваучерите, тъй като тази мярка може да отблъсне работодатели от възможността да осигуряват ваучери за служителите си. Цончо Ганев от "Възраждане" също разкритикува предложеното облагане на част от ваучерите.

Вносителите предлагат и повишаване от 700 лева на 1000 евро на стойностния праг за данъчни дълготрайни материални и нематериални активи. От 5 на 10 години се увеличава срокът, в който данъчните загуби могат да се погасяват, като се въвежда ограничение до 70% от положителния данъчен финансов резултат. Актуализира се и режимът на облагане на разходите в натура, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи, използвани за лични нужди. Целта е по-справедливо и последователно данъчно третиране на личното потребление, осигурено чрез дадено предприятие.

Приетият проект за промени в закона предвижда още ускорена данъчна амортизация за технологии за изкуствен интелект, високопроизводителна компютърна техника и сървърна инфраструктура. Мотивът е, че така дружествата ще могат да прилагат двойния размер на годишната данъчна амортизационна норма за посочените активи, но не повече от 100%.

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