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Тодор Тодоров: Изкуственият интелект ще помага на банките, но решенията остават за хората

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Тодор Тодоров: Изкуственият интелект ще помага на банките, но решенията остават за хората
Тодор Тодоров и Самуил Огнянов (от ляво надясно)

При финансовите измами по-голямата отговорност е на банката и доставчика на услугата, а не на клиента. Това заявява изпълнителният директор на iBank Тодор Тодоров в новия епизод на подкаста „Джобни съвети“ на Медийната платформа „24 часа“.

Според него клиентите трябва да пазят данните си за достъп, но банките не могат да прехвърлят върху тях цялата отговорност само с предупреждения да бъдат внимателни.

Тодоров посочва още, че никога не е поставял обезпечението на първо място при оценката на кредит. За него то е план Б, а решаващо е дали бизнесът е жизнеспособен и може да връща парите.

В подкаста ще видите още как еврото промени банковия пазар, защо бързият отказ за кредит понякога е по-полезен от дългото чакане, има ли охлаждане при жилищните кредити и кои решения банките не бива да поверяват изцяло на изкуствения интелект.

Гледайте целия разговор с Тодор Тодоров в „Джобни съвети“.

Автор на статията

Самуил Огнянов Самуил Огнянов

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